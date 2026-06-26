인천 한전 공사장서 토사 무너져…50대 하청 노동자 숨져

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인천 한전 공사장서 토사 무너져…50대 하청 노동자 숨져

강남주 기자
입력 2026-06-26 09:23
수정 2026-06-26 09:23
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세줄 요약
  • 인천 한전 공사장 토사 붕괴 사고 발생
  • 50대 하청 노동자 맨홀 작업 중 매몰
  • 병원 이송 뒤 숨져, 경위 조사 착수
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서울신문DB
서울신문DB


인천 서구 한국전력공사 시설물 공사 현장에서 토사가 무너져 50대 하청업체 노동자가 숨졌다.

26일 소방 당국에 따르면 이날 오전 3시 38분쯤 인천 서구 왕길동의 한전 공사 현장에서 “작업자가 토사에 깔렸다”는 119신고가 접수됐다.

이 사고로 50대 남성 A씨가 크게 다쳐 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 하청업체 노동자로 맨홀 안에서 한전 박스 설치 작업을 하던 도중 토사가 무너져 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰과 노동 당국은 구체적인 사고 경위를 조사하는 한편 작업 관리자 등을 대상으로 안전 수칙 준수 여부를 확인할 방침이다.
강남주 기자
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