예천군수 당선인 자택·사무실 압수수색…‘언론인 금품 제공 의혹’ 수사

자택·사무실서 증거 확보 주력…안 당선인 “사실 아냐, 적극 소명”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 경북경찰청이 정치자금법 위반 혐의를 받는 안병윤 예천군수 당선인 자택과 사무실을 이틀째 압수수색했다. 경찰은 선거구 내 언론인들에게 금품을 제공한 의혹과 관련해 증거를 확보하고 있으며, 금품을 받았다고 주장한 언론인도 조사했다. 예천군수 당선인 자택·사무실 압수수색 진행

언론인 금품 제공 의혹, 정치자금법 위반 수사

당선인 측, 충분히 소명하고 대응하겠다는 입장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 정치자금법 위반 혐의를 받는 안병윤 경북 예천군수 당선인에 대한 강제수사에 나섰다.경찰은 안 당선인이 선거구 내 언론인들에게 금품을 제공한 혐의와 관련해 자택과 사무실 등을 압수수색했다.경북경찰청 반부패수사2대는 26일 안 당선인 등에 대한 압수수색을 이틀째 진행하고 있다고 밝혔다.그는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거구 내 언론인들에게 금품을 제공한 혐의를 받고 있다.경찰은 지난 25일부터 안 당선인의 자택과 사무실 등에서 압수수색을 벌이며 관련 증거를 확보했다.앞서 경찰은 금품을 받았다고 주장하는 언론인 1명을 예천경찰서에 불러 조사한 것으로 알려졌다.안 당선인 측은 “충분히 소명하고 대응할 예정”이라고 밝혔다.