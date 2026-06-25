[포토] ‘꼼짝마’… 살수드론으로 러브버그 방제

세줄 요약
- 서울시, 러브버그 대응 살수 드론 첫 투입
- 불암산·수락산 일대 중심 시범 운영 계획
- 친환경 방제와 민원 최소화 방침 강조
서울시는 여름철 붉은등우단털파리, 이른바 ‘러브버그’ 대량 발생에 대비해 친환경 살수 드론을 처음 투입한다.
시는 러브버그 발생이 집중되는 6월 중순 이후부터 7월 초순까지 일일 모니터링을 강화하고 민원 다발 지역 중심의 현장 대응에 나선다고 25일 밝혔다.
러브버그는 사람을 물거나 질병을 옮기지는 않지만, 짧은 기간 대량 발생해 시민 불편을 일으키는 곤충이다.
시는 불암산과 수락산 일대 등을 중심으로 살수 드론을 총 4회 시범 운영한다.
물방울 낙하 압력으로 러브버그의 비행 능력을 떨어뜨리는 방식으로, 공원·산림 인접지 등 접근이 어려운 지역의 방제 효율을 높이겠다는 취지다.
살충제 살포보다는 개체 수를 줄여 시민 불편을 최소화하는 친환경 방제에 중점을 둔다.
시는 앞서 은평구와 노원구 4개 지역 3만 1500㎡에서 친환경 미생물 제제(BTI)를 활용한 유충 구제 시범 사업을 진행했다.
유인 물질 포집기도 애초 1300대에서 4895대로 늘려 25개 자치구에 설치했다.
노원구 불암산에는 빛을 활용한 대량 고공 포집기를 운영해 발생 밀도와 양상을 모니터링하고 있다.
홍국표 서울시의원 “GTX 삼성역 철근 누락, 정쟁 멈추고 안전 검증 집중해야”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘·도봉2)은 지난 24일 열린 제336회 정례회 본회의 5분 자유발언에서 ‘GTX 삼성역·영동대로 복합환승센터’의 철근 누락 사태를 언급하며 “지금은 정쟁이 아니라 안전 금증에 집중할 때”라며 소모적인 책임 공방을 즉각 중단하고 안전 검증에 역량을 집중해야 한다고 강력히 촉구했다. 홍 의원은 “이번 사태의 진짜 원인은 시공 과정의 오류와 품질관리 부실에 있다”면서도 “시공사가 자신의 잘못을 스스로 신고했다는 사실을 주목해야 한다”고 강조했다. 그는 “이는 서울시가 2022년부터 100억원 이상 공공공사의 전 공정을 영상으로 기록·보존하도록 의무화한 안전 시스템이 작동한 결과”라며 “오류가 드러난 것 자체가 서울시의 사전 점검 체계가 제대로 작동했다는 증거”라고 설명했다. 이어 서울시는 보고 즉시 현장 안전점검에 착수해 외부 전문가 자문과 19차례의 합동 점검을 거쳤다. 이어 홍 의원은 “서울시가 지난 4월 보강방안을 확정해 기존 철근보다 두 배 이상 강한 강판으로 기둥을 보강했으며, 전문가 구조계산 결과 기둥 지지력이 당초 설계기준을 상회하는 것으로 확인됐다”고 설명했다. 서울시에 따르면 약 30억 원의 보강 비용은 전액 시
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조영창 서울시 시민건강국장은 “러브버그 대응의 목표는 박멸이 아니라 시민 불편을 최소화하는 것”이라며 “발생 예측부터 유충 관리, 현장 대응까지 단계별 관리 체계를 고도화하하겠다”고 밝혔다.
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