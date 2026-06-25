대전 여성 시의원 50%…여성단체 “여성의 삶 개선 정책 실현”

여성재단 설립과 폭력 피해 지원센터 설립 등 건의

25일 대전 동구 사회적경제혁신타운에서 지역 여성단체와 여성 시의원 당선인이 참여하는 정책 라운드테이블이 열렸다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일 대전 동구 사회적경제혁신타운에서 지역 여성단체와 여성 시의원 당선인이 참여하는 정책 라운드테이블이 열렸다. 대전 연합뉴스

세줄 요약 대전시의회가 전국 광역의회 최초로 여성 의원 11명을 배출한 가운데, 지역 여성단체가 성평등 도시 비전과 과제를 논의했다. 여성재단 설립, 폭력 피해 원스톱 지원센터, 성평등 전담 조직 신설, 경력단절 여성 재취업 지원 등이 핵심 제안으로 나왔다. 대전 광역의회 여성 의원 절반 달성

여성단체, 성평등 도시 비전과 과제 논의

여성재단·원스톱 지원센터 설립 제안

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“성평등 관점이 시정에 반영되고 여성의 삶을 실질적으로 개선하는 정책으로 연결될 것으로 기대됩니다.”25일 대전 동구 사회적경제혁신타운에서 지역 여성단체 주최로 여성 시의원 당선인이 참여해 성평등 도시 대전의 비전과 과제를 논의하는 정책 라운드테이블이 열렸다. 지난 3일 실시된 지방선거에서 대전시의회는 전국 광역의회 최초로 여성 의원이 전체 의석(22석)의 절반(11석)을 차지했다.여성단체들은 여성재단 설립과 폭력 피해 원스톱 지원센터 구축 등 정책을 제안했다. 김나영 대전여성단체협의회장은 “여성이 모이는 공간, 거점 플랫폼이 대전에만 없다”며 “여성재단이나 여성 플라자 설립이 필요하다”고 밝혔다.여성정책 아카이브 구축, 청년 여성 네트워크, 중·고령 여성 일자리 창출 등에 대한 관심도 촉구했다. 여성단체협의회가 제안한 경력 단절 여성의 재취업을 위한 직무 교육·취업 연계 강화는 허태정 대전시장 당선인의 공약에 포함됐다.박이경수 대전여성단체연합 상임대표는 “대전의 여성 고용률은 전국 평균에 한참 못 미치고 정규직 여성의 급여는 남성의 70% 수준에 불과해 청년 여성의 대전 유출이 지속되고 있다”면서 “여성 1인 가구에 대한 복지와 안전 대책이 필요하다”고 강조했다.민선 9기 추진해야 할 과제로 시장 직속 성평등정책담당관과 성평등가족국 신설을 제시했다. 이어 여성 친화적 녹색 일자리 창출과 유휴 공공청사를 활용해 가정폭력·성폭력 등 폭력 피해를 통합 지원하는 ‘원스톱 지원센터’ 구축, 폭력 실태 조사를 의무화하는 조례 개정 등을 건의했다.