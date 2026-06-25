‘10년 연속 군단위 출생아 1위’ 대구 달성군…24시간 돌봄제 이용 2.7배 증가

세줄 요약 초저출생 속에서도 대구 달성군이 10년 연속 군 단위 출생아 1위를 지켰다. 2023년 도입한 365일 24시간 어린이집은 맞벌이·교대근무 가정의 돌봄 공백을 메우며 월평균 이용이 3년 만에 2.7배 늘었다. 시간당 2000원의 저렴한 비용과 권역별 수요 분석을 반영한 운영이 안착의 배경이다. 10년 연속 군 단위 출생아 1위 유지

365일 24시간 어린이집 이용 2.7배 증가

맞춤형 돌봄 안전망으로 지역 안착

이미지 확대 대구 달성군 유가읍에 있는 참꽃직장어린이집에서 한 보육교사가 원아들을 돌보고 있다. 대구 달성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 달성군 유가읍에 있는 참꽃직장어린이집에서 한 보육교사가 원아들을 돌보고 있다. 대구 달성군 제공

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초저출생으로 인한 인구 감소 위기 속에서도 10년 연속 전국 군 단위 출생아 수 1위 자리를 유지 중인 대구 달성군의 ‘365일 24시간 어린이집’ 정책이 각광받고 있다.25일 달성군에 따르면 2023년 처음으로 도입한 365일 24시간제 어린이집의 월평균 이용 건수는 도입 첫해 74건에서 지난해 201건으로 3년 만에 2.7배 증가했다. 올해 5월 말 기준 누적 이용 건수는 5389건, 누적 보육 시간은 2만 2757시간에 달한다. 지역사회의 필수적인 돌봄 안전망으로 안착했다는 게 달성군의 설명이다.이 서비스는 맞벌이 가구의 야근이나 주말, 교대 근무와 병원 진료, 경조사 등 일상에서 겪는 돌봄 공백을 효과적으로 메운다는 점에서 인기를 끈다. 특히, 이용료가 시간당 2000원으로 저렴하다는 점도 성공의 핵심 요소다.군은 성공 비결이 데이터 기반의 맞춤형 정책 운영에 있다고 설명했다. 달성군이 권역별 이용 패턴을 분석한 결과 화원·논공·옥포·가창 등 중부권은 주간·주말 이용이 전체의 93%를 차지하는 것으로 나타났다. 유가·현풍·구지 등 남부권의 경우 주간 돌봄 수요가 81%로 높았고, 다사·하빈을 비롯한 북부권은 주야간·주말 모두 고르게 수요가 있는 것으로 집계됐다.최재훈 달성군수는 “인구 감소 시대의 돌봄은 아이 한 명 한 명을 귀하게 잘 키워내는 질적 변화가 핵심”이라며 “저출생 위기 극복을 위해 군민이 체감할 수 있는 빈틈없는 보육 인프라를 지속적으로 구축해 나가겠다”고 강조했다.