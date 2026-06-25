[광주광역시교육청 인사 명단]

광주광역시교육청이 3·4·5급 인사 명단을 발표했다. 전보와 퇴직준비교육, 정년퇴직 대상자를 공개했다. 직제 개편에 따른 보직 이동과 교육청·지원청·연수원·도서관 등 주요 기관의 인사 변동이 포함됐다.

3·4·5급 인사 명단 발표

직제 개편 따른 전보 단행

퇴직준비교육·정년퇴직 포함