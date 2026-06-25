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영동군 감 껍질로 혈당조절 기능성 식품 만든다

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-06-25 15:43
수정 2026-06-25 15:43
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세줄 요약
  • 감 껍질 활용 기능성 원료 개발 추진
  • KTR과 협약, 개별인정형 등재 지원
  • 혈당 조절·항산화 소재로 업사이클링
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영동군청.
영동군청.


충북 영동군은 지역 특산물인 감의 껍질을 활용해 건강기능식품 원료 개발에 나선다고 25일 밝혔다.

이를 위해 군은 한국화학융합시험연구원(KTR)과 시·군 특화소재 활용 개별인정형 기능성원료 등재 지원사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역 특화자원으로 건강기능식품 원료를 개발해 지역 산업의 경쟁력을 높이고 새로운 성장동력을 창출하기 위해 마련됐다.

영동군은 단순 폐기물로 인식되던 감껍질을 활용한다는 점에서 눈길을 끈다.

감껍질은 폴리페놀, 탄닌, 카로티노이드 등 다양한 생리활성 성분이 풍부해 항산화 작용과 혈당 조절에 좋은 것으로 알려져 있다.

이에 군은 혈당 조절 기능을 활용해 당뇨에 좋은 기능성 식품 원료를 개발하는 것으로 가닥을 잡았다.

군 관계자는 “그동안 감껍질은 그냥 버려지거나 퇴비 정도로 썼다”며 “기존 농업 부산물을 고부가가치 기능성 소재로 재탄생시키는 업사이클링이라는 점에서도 의미가 크다”고 설명했다.

영동군의 감 생산량은 충북 전체의 40%, 전국의 4%를 차지한다.
영동 남인우 기자
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