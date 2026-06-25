우상호 당선인 정무직 인선…경제부지사에 신원철

비서실장 김현수 전 강릉시의원
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민선 9기 강원도 경제부지사로 발탁된 신원철 전 서울시의회 의장. 서울신문 DB
우상호 강원지사 당선인이 25일 민선 9기 정무직 인선을 발표했다.
경제부지사는 신원철 전 서울시의회 의장이 맡는다. 신 부지사는 8·9·10대 서울시의원을 역임했고, 지난 6·3 지방선거에서는 우상호 후보 선거대책위원회 총괄본부장을 지냈다. 도지사직 인수위원회 관계자는 “특유의 친화력과 소통 능력으로 정평이 나 있는 인물이다”며 “민선 9기의 1호 과제인 첨단기업 유치, 일자리 창출, 대규모 재원 조달을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 할 것”이라고 설명했다.
비서실장에는 선대위에서 공동 대변인을 맡았던 김현수 전 강릉시의원을 선임했다. 영동과 영서의 균형 발전을 도모하고, 지역 소외 없는 통합 도정을 이끌겠다는 우 당선인의 의지가 반영된 인선으로 평가된다.
정책특보에는 김동영 민주정책연구원 연구위원을 임명했다. 김 특보는 선대위에서 정책본부장으로 활동하며 우 당선인의 공약을 발굴하고 다듬었다. 비서관으로는 선대위 공보단장을 맡았던 황윤정씨, 전 청와대 선임행정관을 지낸 김훈겸씨, 사단법인 함께하는 공동체 이사인 최석씨, 전 도청 정무비서관 출신의 김숙영씨를 임명했다.
대변인과 정책실장, 전략자문관, 소통협력관 등에 대한 인선은 추후 진행된다.
홍국표 서울시의원 “GTX 삼성역 철근 누락, 정쟁 멈추고 안전 검증 집중해야”
서울시의회 홍국표 의원(국민의힘·도봉2)은 지난 24일 열린 제336회 정례회 본회의 5분 자유발언에서 ‘GTX 삼성역·영동대로 복합환승센터’의 철근 누락 사태를 언급하며 “지금은 정쟁이 아니라 안전 금증에 집중할 때”라며 소모적인 책임 공방을 즉각 중단하고 안전 검증에 역량을 집중해야 한다고 강력히 촉구했다. 홍 의원은 “이번 사태의 진짜 원인은 시공 과정의 오류와 품질관리 부실에 있다”면서도 “시공사가 자신의 잘못을 스스로 신고했다는 사실을 주목해야 한다”고 강조했다. 그는 “이는 서울시가 2022년부터 100억원 이상 공공공사의 전 공정을 영상으로 기록·보존하도록 의무화한 안전 시스템이 작동한 결과”라며 “오류가 드러난 것 자체가 서울시의 사전 점검 체계가 제대로 작동했다는 증거”라고 설명했다. 이어 서울시는 보고 즉시 현장 안전점검에 착수해 외부 전문가 자문과 19차례의 합동 점검을 거쳤다. 이어 홍 의원은 “서울시가 지난 4월 보강방안을 확정해 기존 철근보다 두 배 이상 강한 강판으로 기둥을 보강했으며, 전문가 구조계산 결과 기둥 지지력이 당초 설계기준을 상회하는 것으로 확인됐다”고 설명했다. 서울시에 따르면 약 30억 원의 보강 비용은 전액 시
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우 당선인은 “강원특별자치도의 실질적인 변화를 이끌어낼 ‘일 잘하는 실사구시형’ 진용이다”며 “검증된 능력과 전문성을 바탕으로 도민 한 분 한 분의 삶이 나아지는 행복한 강원을 만드는 데 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 정무직 인선 발표, 경제부지사 신원철 임명
- 비서실장 김현수 선임, 정책특보 김동영 임명
- 첨단기업 유치·일자리 창출 컨트롤타워 강조
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