‘아파트 관리비 1억원 꿀꺽’ 입주자대표회장…징역형 집행유예

광주 광산구 아파트 관리비 등 공금 1억여 원 뻬돌려

업무상 횡령 혐의 적용 징역 1년·집행유예 2년 선고

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세줄 요약 광주의 한 아파트 입주자대표회장이 관리비와 공금 1억 50만원을 21차례 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌고, 법원은 징역 1년에 집행유예 2년과 사회봉사 80시간을 선고했다. 재판부는 일부 변제와 피해 회복 노력을 참작했다. 입주자대표회장, 관리비 1억여원 횡령 혐의

21차례 공금 유용, 허위 보험료 지급도 적발

징역 1년 집행유예 2년, 사회봉사 80시간 선고

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아파트 관리비 등 공금 1억여원을 개인 용도로 빼돌려 쓴 40대 아파트 입주자대표회장이 징역형의 집행유예를 선고받았다.광주지법 형사6단독 차기현 판사는 업무상횡령 혐의로 기소된 A(45)씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고, 80시간의 사회봉사를 명령했다고 25일 밝혔다.광주광역시 광산구의 한 100세대 규모 아파트에서 입주자대표회장을 맡던 A씨는 2023년 1월부터 2024년 10월까지 총 21회에 걸쳐 아파트 관리비 등 공금 1억 50만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.조사 결과 그는 약 147만원의 보험료를 허위로 지급하는 등 초기에 공금에 손을 댔음에도 별다른 문제가 생기지 않자 대범하게 범행을 반복해 온 것으로 드러났다.재판부는 “A씨가 범행 발각 이후 약 4000만원을 변제했고, 남은 피해 금액 회수를 위해 자신의 아파트에 근저당권을 설정해 경매에 부치는 등 피해 회복을 위해 노력한 점 등을 종합적으로 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.