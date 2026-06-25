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신중년층 사회참여·재취업 지원…26일 부산 50+ 일자리박람회

신정훈 기자
입력 2026-06-25 11:46
수정 2026-06-25 11:46
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세줄 요약
  • 부산시청서 50플러스 일자리박람회 개최
  • 신중년 재취업·사회참여 지원 프로그램 마련
  • 드론·AI·VR 체험과 현장 면접 진행
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부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공


‘경험을 가치로, 일자리를 기회로’라는 슬로건으로 내건 ‘2026 부산 50플러스(+)일자리박람회’가 26일 부산시청에서 열린다.

이번 박람회는 신중년(50~64세 인구) 세대에게 일자리 정보와 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특히 올해는 드론·인공지능(AI) 등 신산업 분야와 가상현실(VR) 기술을 활용한 직무 체험 프로그램을 선보인다.

개막행사에서 가정의학과 전문의 오한진 박사가 ‘젊음을 지키는 동안 습관’을 주제로 강의한다.

전시행사는 40개 사가 참여하는 현장 면접·채용관을 통해 구직자와 기업 간 일대일 채용 상담과 현장 면접을 진행한다. 직업적성검사, 이력서 및 면접 컨설팅 등 취업 준비 서비스도 제공한다.

부대행사로 취업 전략과 경력 활용 방안을 소개하는 취업특강, 휴먼북 토크콘서트 등이 진행된다.

이번 행사는 부산시가 주최하고, 부산시 장노년일자리지원센터와 부산지방보훈청 제대군인지원센터가 주관한다.
부산 신정훈 기자
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