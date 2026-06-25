오세훈 “남아공, 6·25 때 가장 먼저 전투비행대대 파병… 남아공에도 격려의 박수를”

세줄 요약 오세훈 서울시장이 광화문광장 응원존에서 주한 남아공 대사와 함께 2026 북중미 월드컵 남아공전을 공동 응원했다. 그는 남아공이 6·25 때 가장 먼저 전투비행대대를 파병한 점을 언급하며 선전에는 박수를 보내달라고 당부했고, 유니폼을 교환한 뒤 시민들과 태극기 응원을 이어갔다. 광화문광장서 남아공전 공동 응원

6·25 파병 감사와 선전 박수 당부

시민들 붉은 물결 속 태극기 응원

이미지 확대 오세훈(가운데) 서울시장이 25일 광화문광장 일대에서 열린 ‘2026 북중미 월드컵 대한민국-남아프리카공화국 공동응원전’에서 신디스와 음쿠쿠(앞줄 왼쪽 네 번째) 주한남아공대사와 공동응원을 펼치고 있다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(가운데) 서울시장이 25일 광화문광장 일대에서 열린 ‘2026 북중미 월드컵 대한민국-남아프리카공화국 공동응원전’에서 신디스와 음쿠쿠(앞줄 왼쪽 네 번째) 주한남아공대사와 공동응원을 펼치고 있다.

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오세훈 서울시장이 25일 종로구 광화문광장에서 시민들과 함께 월드컵 32강 토너먼트 진출을 가를 남아프리카공화국전 공동 응원에 나섰다.오 시장은 이날 광화문광장 세종대왕 동상 앞에 조성된 ‘월드컵 응원존(KT 전광판 맞은편)’에서 신디스와 음쿠쿠 주한 남아공 대사와 함께 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 응원했다.그는 “남아프리카공화국은 경기장에서는 멋진 선의의 경쟁자지만 사실 바로 옆 ‘감사의 정원’에도 있는 것처럼 6·25(전쟁) 때 가장 먼저 전투비행대대를 파병해 줬다”며 “오늘 우리가 꼭 이겨야 하겠지만 남아공이 선전을 펼칠 때는 아낌없는 격려의 박수와 환호도 함께 보내달라”고 밝혔다. 이어 “오늘 즐거운 추억 만드는 하루 되길 바란다”며 음쿠쿠 대사와 공식 응원 유니폼을 교환했다.한국 축구 국가대표팀 유니폼을 입은 오 시장은 ‘붉은 악마’ 머플러를 목에 두르고 응원을 이어갔다. 전반 8분쯤 혼전 상황에서 이강인의 슛이 골대 옆으로 빠져나가자 응원봉을 두드리며 아쉬워했다. 이어 응원봉을 머리 위로 들고 태극기 퍼포먼스에 참여하기도 했다.광화문광장은 수백여명의 응원단이 모여 붉게 물들었다. 시민들은 빨간색 두건을 머리에 두르는 등 대표팀을 상징하는 빨간색 옷을 입고 연신 ‘대한민국’을 외쳤다. 광장은 태극기와 남아공 국기가 한데 어우러져 화합의 장이 되기도 했다.