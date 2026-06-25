오세훈 “남아공, 6·25 때 가장 먼저 전투비행대대 파병… 남아공에도 격려의 박수를”

세줄 요약
- 광화문광장서 남아공전 공동 응원
- 6·25 파병 감사와 선전 박수 당부
- 시민들 붉은 물결 속 태극기 응원
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오세훈(가운데) 서울시장이 25일 광화문광장 일대에서 열린 ‘2026 북중미 월드컵 대한민국-남아프리카공화국 공동응원전’에서 신디스와 음쿠쿠(앞줄 왼쪽 네 번째) 주한남아공대사와 공동응원을 펼치고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
오세훈 서울시장이 25일 종로구 광화문광장에서 시민들과 함께 월드컵 32강 토너먼트 진출을 가를 남아프리카공화국전 공동 응원에 나섰다.
오 시장은 이날 광화문광장 세종대왕 동상 앞에 조성된 ‘월드컵 응원존(KT 전광판 맞은편)’에서 신디스와 음쿠쿠 주한 남아공 대사와 함께 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 응원했다.
그는 “남아프리카공화국은 경기장에서는 멋진 선의의 경쟁자지만 사실 바로 옆 ‘감사의 정원’에도 있는 것처럼 6·25(전쟁) 때 가장 먼저 전투비행대대를 파병해 줬다”며 “오늘 우리가 꼭 이겨야 하겠지만 남아공이 선전을 펼칠 때는 아낌없는 격려의 박수와 환호도 함께 보내달라”고 밝혔다. 이어 “오늘 즐거운 추억 만드는 하루 되길 바란다”며 음쿠쿠 대사와 공식 응원 유니폼을 교환했다.
한국 축구 국가대표팀 유니폼을 입은 오 시장은 ‘붉은 악마’ 머플러를 목에 두르고 응원을 이어갔다. 전반 8분쯤 혼전 상황에서 이강인의 슛이 골대 옆으로 빠져나가자 응원봉을 두드리며 아쉬워했다. 이어 응원봉을 머리 위로 들고 태극기 퍼포먼스에 참여하기도 했다.
구미경 서울시의원, 삼계탕 나눔 봉사… “어르신들의 건강한 여름나기 응원”
서울시의회 구미경 의(국민의힘, 성동2)은 지난 24일 오전 성동구 행당2동 주민센터에서 개최된 ‘여름맞이 어르신 삼계탕 나눔 행사’에 참석해 지역 어르신들의 안부를 세심히 살피고 현장 봉사자들의 노고를 격려했다. 행당2동 자원봉사캠프 주관으로 마련된 이번 행사는 본격적인 여름철 무더위를 앞두고 기력이 약해지기 쉬운 관내 1인 가구 어르신들의 건강한 여름나기를 돕고, 지역사회 내 따뜻한 정을 나누기 위해 기획됐다. 이날 구 의원은 이른 아침부터 정성껏 삼계탕을 준비한 행당2동 자원봉사캠프 회원들에게 깊은 감사를 표한 뒤, 직접 배식 봉사에 나서 어르신들에게 보양식을 대접했다. 아울러 어르신 한 분 한 분의 손을 잡고 안부를 세심히 챙기며 건강하게 여름을 보내시라는 따뜻한 응원의 메시지를 건넸다. 구 의원은 “이웃 사랑을 실천하기 위해 애써주신 행당2동 자원봉사캠프 방덕호 회장님과 회원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “본격적인 무더위를 앞두고 어르신들의 건강이 무엇보다 걱정되는데, 정성이 담긴 삼계탕이 다가올 폭염을 이겨내는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 밝혔다. 이어 “그동안 의정활동을 펼치는 동안 보내주신 성동구 주민들의 성원에 깊이 감사드리며
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광화문광장은 수백여명의 응원단이 모여 붉게 물들었다. 시민들은 빨간색 두건을 머리에 두르는 등 대표팀을 상징하는 빨간색 옷을 입고 연신 ‘대한민국’을 외쳤다. 광장은 태극기와 남아공 국기가 한데 어우러져 화합의 장이 되기도 했다.
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오세훈 시장이 응원한 경기는 월드컵 몇 강 진출을 결정하는 경기였나?