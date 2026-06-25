유네스코 세계유산위 개최 기념 ‘피란수도 부산 유산 테마전’ 25일 오픈

세줄 요약 제48차 유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 기념해 ‘피란수도 부산유산’ 테마전이 25일부터 9월 27일까지 부산근현대역사관에서 열렸다. 전시는 국가 기능 유지, 피란민 생활, 국제 협력의 3개 주제로 11개 유산의 의미를 소개했다. 유네스코 세계유산위 부산 개최 기념 전시 개막

피란수도 부산의 국가 기능·피란민 삶·국제협력 조명

11개 유산 모형과 전쟁기 유물 함께 전시

이미지 확대 낙동강 전선 상황도. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 낙동강 전선 상황도. 부산시 제공

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제48차 유네스코 세계유산위원회(WHC) 부산 개최를 기념하는 테마교류전 ‘피란수도 부산유산’이 25일부터 9월 27일까지 부산근현대역사관에서 열린다.전쟁 속 피란수도로서 국가기능을 유지하고, 국제사회 지원을 통해 위기를 극복했던 부산의 역사적 경험을 세계유산의 관점에서 조명하는 이번 전시는 국가 기능 유지, 피란민 생활, 국제 협력 등 3가지 주제로 나누어 11개 유산의 역사적 의미를 전달한다.1부 한국전쟁 최후의 도시에서는 대통령 관저인 경무대, 중앙행정 실무를 수행한 임시중앙청 등을 통해 전쟁 속에서도 국가 체제가 유지된 과정을 살펴본다. 2부 폐허 위에 생존한 도시에서는 피란민들의 삶과 도시의 적응 과정을 조명하고, 3부 세계가 함께 지켜낸 도시에서는 국제협력과 인도주의 실천의 현장을 다룬다.주요 전시 유물로 낙동강 전선 상황도, 전쟁기 국립중앙관상대 출근부, 비석주택 벽지용 신문, 파병 미군의 편지 등 피란수도 부산 관련 유물을 비롯해 11개 유산의 모형이 출품된다.이번 전시는 지난해 국가유산청 ‘세계유산 우선등재목록’에 선정된 ‘피란수도 부산유산’의 가치를 알리고, 유네스코 세계유산 등재에 대한 시민 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.