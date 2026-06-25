공공배달앱 시초 ‘배달의명수’ 역사속으로 사라질까

세줄 요약 전국 최초 공공배달앱인 군산 ‘배달의명수’가 존폐 기로에 섰다. 김재준 군산시장 당선인은 6년간 100억 원이 투입됐지만 실질 혜택은 적었다며 실패한 정책으로 평가했다. 반면 시는 누적 주문 153만건과 최근 매출 회복을 근거로 유지 필요성을 주장했다. 전국 최초 공공배달앱 배달의명수 존폐 기로

당선인, 예산 대비 실효성 부족 지적

시, 누적 주문·매출 회복 근거로 유지 주장

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전북 군산시에서 2020년 전국 처음으로 출시한 공공 배달 앱 ‘배달의명수’가 존폐 기로에 섰다.배달의명수는 2020년 3월 13일 출시된 군산시가 전국 최초로 도입한 공공 배달 앱이다. 민간 배달 앱의 높은 중개 수수료와 광고비 부담에 맞서 배달의명수는 소상공인의 비용 부담을 최소화하는 구조를 유지해 왔다. 코로나19 시기인 2021년에는 주문이 36만 2476건까지 치솟았지만 2023년에는 19만 1805건에 그쳤다. 매출액도 거의 반 토막이 났다.이에 김재준 군산시장 당선인은 “6년간 100억 상당 금액이 투입됐지만 상인들에게 돌아간 실질 혜택은 약 35억 원 수준, 점유율도 5%에 머물렀다”며 ‘실패한 정책’이라고 평가했다. 예산은 플랫폼 유지가 아니라 상인의 숨통을 틔우는 데 쓰여야 한다는 게 그의 판단이다. 이에 김 당선인은 배달의명수 전면 개편을 예고했다.김 당선인 인수위tf는 최근 시 해당 부서에 ‘수수료 환급제 전환’ 등을 검토해 보라는 의견을 전달했다. 배달의명수에 투입되는 예산을 군산 배달 상인 5000여 개소에 직접 지원하거나 민간 플랫폼 이용 수수료 일부를 분기별로 환급해 주는 등에 활용하겠다는 것이다.그러나 해당 부서는 배달의명수 플랫폼을 유지해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 누적 주문이 153만건을 넘겼고 코로나19 팬데믹 이후 줄었던 매출도 지난해부터 다시 늘고 있다는 점을 그 근거로 제시한다.시 관계자는 “예산으로 운영되는 공공 배달 앱이 대대적인 프로모션 등으로 무장한 거대 배달 플랫폼을 이기긴 쉽지 않은 게 사실”이라면서 “다만 소상공인과 소비자가 함께 이익을 나누는 ‘지역형 플랫폼 모델’로 자리 잡았고 시민들이 지역 상권 보호를 위해 자발적으로 이용에 동참하면서 안정적인 성장 궤도에 오른 배달의명수를 유지하는 게 좋다고 생각한다”고 말했다.