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[부고]이정권(DH 그룹 회장)씨 모친상

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-06-25 09:19
수정 2026-06-25 09:19
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▲ 노이순씨 별세, 이정권(DH 그룹 회장)씨 모친상 = 24일 오후 1시, 광주 광산구 스카이장례식장 201호, 발인 26일 오전 7시 30분, 장지 전북 부안군 선영. ☎ 062-951-1004

서미애 기자
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