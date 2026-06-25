이춘우 경북도의회 의원, 전반기 부의장 선거 출마

세줄 요약 이춘우 경북도의원이 제13대 도의회 전반기 부의장 선거 출마를 공식화했다. 조정·소통·품격의 리더십으로 의원들의 의정활동을 뒷받침하겠다고 밝혔고, 의정데이터 시스템 완성, 맞춤형 교육 확대, 우수의원 인센티브 제공을 공약으로 제시했다. 전반기 부의장 선거 출마 공식화

조정·소통·품격 리더십과 지원 약속

의정데이터·교육·인센티브 공약 제시

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이춘우 경북도의회 의원(영천)이 제13대 경북도의회 전반기 부의장 선거 출마를 공식화했다.이 의원은 최근 출마 선언을 통해 “조정·소통·품격의 리더십으로 의원 한 분 한 분의 의정활동을 더욱 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.그는 주요 공약으로 의정데이터 시스템 완성, 맞춤형 교육 확대, 교육 우수의원 인센티브 제공 등을 제시했다. 이를 통해 보다 전문적이고 효율적인 의정활동 기반을 구축하겠다는 구상이다.이 의원은 영천시의회 3선을 역임하고 경북도의회 3선에 내리 당선됐으며 기획경제위원장과 의회운영위원장, 대한민국시도의회운영위원장협의회 회장 등을 지냈다.그는 “부의장으로 선출되면 전체 의원을 섬기는 자세로 소통과 조정의 역할에 최선을 다하겠다”면서 “특히 예산심의권 보장과 지역 현안사업 지원 확대를 통해 의원들의 정책 활동을 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.