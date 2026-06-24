460억 이상 부자, 서울에만 6220명… 증가율 ‘세계 1위’

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2026-06-25 10면

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지난해 기준 전 세계 순자산 3000만 달러(약 460억원) 이상 초부유층 수가 급증한 가운데 세계 상위 12대 도시 중 서울이 가장 높은 증가율을 보였다. 글로벌 자산정보 분석업체 알트라타가 22일(현지시간) 발표한 ‘2026 세계 초부유층 보고서’에 따르면 전 세계 순자산 3000만 달러 이상의 고액 자산가 수는 1년 동안 2017년 이후 가장 큰 폭인 14.4% 증가해 지난해 말 기준 55만 6850명에 이른 것으로 나타났다.고액 자산가수 1위 도시는 뉴욕(2만 3785명), 2위는 홍콩(1만 8290명)이었고, 서울은 6220명으로 12위를 차지했다. 증가율로 보면 초부유층이 전년 대비 36.3% 오른 서울이 세계 상위 12개 도시 중 1위를 차지했다. 2위는 홍콩(26.4%)으로, 30% 이상 증가율을 보인 도시는 서울이 유일했다.보고서는 최근 주가지수가 큰 폭으로 상승하며 서울 고액 자산가 수가 증가했다고 설명했다. 마야 임버그 알트라타 수석 이사는 “메모리 반도체 수요가 급증한 가운데 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 기업들이 인공지능(AI) 하드웨어 공급망을 주도한 결과가 반영된 것”이라며 통화정책 완화와 기업 지배구조 개혁, 미국과 맺은 새로운 무역 협정도 긍정적으로 작용했다고 분석했다.세계불평등연구소가 발표한 ‘2026년 세계 불평등 보고서’에 따르면 지난 10년 동안 억만장자의 자산은 연평균 약 8.5% 증가한 반면 자산 하위 50%의 자산은 연평균 3.4% 증가하는 데 그쳤다.