사회 [포토] ‘생후 3주’ 아기 판다 입력 2026-06-24 10:17 수정 2026-06-24 10:17 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/24/20260624800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다.사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 에버랜드의 아기 판다는 자연번식으로 태어났는가? O X