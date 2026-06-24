부산 해사국제상사법원 옛 부산진역사에…2028년 3월 개원

세줄 요약 2028년 3월 부산과 인천에 개원하는 해사국제상사법원 가운데 부산 임시청사가 동구 옛 부산진역사인 동구문화플랫폼으로 결정됐다. 법원행정처는 교통 접근성, 주차, 상징성, 재판 필수시설, 임차료와 리모델링 비용, 임차 기간을 종합 고려했다. 부산 해사국제상사법원 임시청사, 동구문화플랫폼 결정

옛 부산진역사 활용, 2028년 3월 개원 예정

접근성·주차·비용·상징성 등 종합 고려

이미지 확대 부산 해사국제상사법원이 들어서는 동구 문화플랫폼. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 해사국제상사법원이 들어서는 동구 문화플랫폼. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2028년 3월 문을 여는 부산 해사국제상사법원 임시청사가 동구 옛 부산진역사에 들어선다.대법원 법원행정처는 24일 법원청사건축심의위원회를 열고 부산해사국제상사법원 임시청사 위치를 동구문화플랫폼으로 결정했다.법원행정처는 교통 접근성, 주차 공간, 법원의 상징성, 재판 업무 필수시설 설치 가능성, 자율적 청사 운영 여부, 임차료와 리모델링 비용, 안정적인 임차 기간 확보 등을 종합적으로 고려했다고 설명했다.해사국제상사법원은 선박 충돌, 해상 운송, 국제무역 분쟁 등을 전문적으로 다루는 법원으로, 2028년 3월 부산과 인천에 개원할 예정이다.임시청사가 들어설 동구문화플랫폼은 옛 부산진역사였던 곳으로 도시철도가 지나고, KTX 부산역과도 가까워 접근성이 뛰어나다.부산 해사국제상사법원의 관할 지역이 부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 광주, 전남, 전북, 제주 등으로 남부권 전역인 만큼 임시청사 위치를 결정하는 데 접근성이 중요하게 고려된 것으로 보인다.동구에 해양수산부 임시청사가 자리 잡은 데 이어 해사국제상사법원 임시청사까지 들어서게 되면서 동구 일대가 해양수산 행정, 사법 거점으로 떠오르게 됐다. 동구 북항 일대에는 해양기관 클러스터도 조성될 예정이어서 집적 효과도 기대된다.지역구 국회의원인 국민의힘 곽규택 의원은 “부산 해사국제상사법원은 단순히 법원 하나가 생기는 것을 넘어 부산이 글로벌 해양수도로 도약하고, 동구와 북항 일원이 해양산업·법률·물류 중심지로 성장하는 새로운 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.