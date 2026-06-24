HTHT 새 수장에 이창원 한성대 총장… ‘AI 맞춤형 교육’ 논의

이미지 확대 한성대학교는 24일 교내 상상관에서 ‘2026년도 HTHT 대학 컨소시엄 상반기 운영위원회’를 개최했다. 한성대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한성대학교는 24일 교내 상상관에서 ‘2026년도 HTHT 대학 컨소시엄 상반기 운영위원회’를 개최했다. 한성대 제공

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한성대학교는 24일 교내 상상관에서 ‘2026년도 HTHT 대학 컨소시엄 상반기 운영위원회’를 개최했다고 밝혔다. 현재 27개 회원대학이 참여 중인 HTHT 대학 컨소시엄은 이번 회의에서 인공지능(AI)을 활용한 학습자 맞춤형 교수·학습 모델 개발과 확산을 위한 협력 방향을 논의했다.이날 회의에서는 이창원 한성대 총장이 신임 운영위원장으로 위촉됐다. 부위원장에는 이은주 서울사이버대 총장과 이경직 백석문화대 총장이 각각 이름을 올렸다. 이어 진행된 사업 보고에서는 ‘HTHT 챔피언대학 3기’ 선발 및 운영 계획이 공유됐다. AI 기반 교육혁신 사례를 이끌어갈 3기 대학으로는 한동대, 한림대, 백석문화대, 삼육보건대, 안산대 등 5개교가 선정됐다. 이들 대학은 올해 2학기부터 신규 교수·학습 모델을 시범 운영한다.이 총장은 “AI 기반 대학 교육혁신은 각 대학의 성과를 공유할 때 시너지가 난다”며 “회원대학과 긴밀히 협력해 우수한 교육혁신 사례가 대학 현장에 확산되도록 노력하겠다”고 말했다.