단양군 빗물받이 위치 표식 설치...쓰레기 무단투기 이제 그만

세줄 요약 단양군이 여름철 집중호우로 인한 도로 침수를 막기 위해 시외버스터미널~단양고 구간 수변로 빗물받이 69곳에 위치 표식을 부착했다. 고휘도 야광 시트와 ‘쓰레기 무단투기 금지’ 문구를 넣어 야간·우천 시에도 잘 보이게 했다. 집중호우 대비 빗물받이 위치 표식 설치

수변로 69개소에 야광 표식 부착 추진

무단투기 예방과 침수 대응 강화

이미지 확대 단양군이 설치한 빗물받이 위치 표식. 단양군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 단양군이 설치한 빗물받이 위치 표식. 단양군 제공.

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단양군은 여름철 집중호우 피해를 줄이기 위해 빗물받이 위치를 확인할 수 있는 표식을 설치한다고 24일 밝혔다.군은 오는 30일까지 시외버스터미널부터 단양고등학교 구간 수변로 일원 빗물받이 69개소에 위치 표식을 부착할 예정이다.빗물받이는 도로 위 빗물을 하수관로로 흘려보내 도로 침수를 막는 핵심 배수시설이다.하지만 담배꽁초, 낙엽, 생활쓰레기 등이 쌓여 빗물받이가 막히면 배수 기능이 급격히 떨어져 도로 침수와 보행 불편, 안전사고로 이어질 수 있다.이에 군은 집중호우 상황에서 빗물받이 위치를 신속히 확인해 침수 피해에 빠르게 대응하고, 빗물받이 내 쓰레기 무단투기를 예방하기 위해 이번 사업을 마련했다.표식은 야간이나 비 오는 날에도 눈에 잘 띄도록 고휘도 야광 시트를 활용해 제작됐다. 표식에는 ‘쓰레기 무단투기 금지’ 문구가 들어갔다.군 관계자는 “빗물받이는 작은 시설처럼 보이지만 집중호우 때 도로 침수를 막는 중요한 역할을 한다”며 “수변로를 이용하는 주민과 관광객들이 빗물받이에 쓰레기를 버리지 않길 바란다”고 밝혔다.