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도심 속 무료 피서지, 성내천 물놀이장 개장

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-06-24 15:42
수정 2026-06-24 15:42
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24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자


24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 송파구는 여름철 도심 피서지인 성내천 물놀이장을 그늘막과 몽골텐트 등 편의시설을 확충해 오는 8월 31일까지 운영한다고 밝혔다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시로 이용료는 전액 무료다.

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24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자


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24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자


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24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자


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24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
24일 서울 송파구 성내천 물놀이장 개장식을 찾은 어린이들이 물총놀이를 하고 있다. 2026.6.24 홍윤기 기자
홍윤기 기자
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