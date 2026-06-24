올해 고속도로 사망자 52% 급증…주행 보조 의존이 화 불렀다

세줄 요약 올해 1∼5월 고속도로 사망자가 96명으로, 지난해보다 52.4% 늘었다. 경찰은 ACC 등 주행 보조 기능에 의존해 전방 주시를 놓친 점을 주요 원인으로 봤다. 2차 사고와 터널·지하차도 사고도 크게 늘었다. 고속도로 사망자 96명, 전년 대비 52.4% 급증

주행 보조 의존·전방 주시 소홀이 주요 원인

2차 사고·터널 사고·무단속 구간 사고 집중

이미지 확대 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있는 모습. 연합뉴스

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올해 1∼5월 고속도로 교통사고 사망자가 지난해 같은 기간보다 52.4% 급증한 것으로 나타났다. 경찰은 자동차 주행 보조 기능에 지나치게 의존한 나머지 운전자가 전방 주시를 소홀히 한 것을 주요 원인으로 보고 있다.경찰청은 올해 1월부터 5월까지 고속도로 사망자가 96명으로 집계됐다고 24일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간(63명)보다 33명 늘어난 수치로, 2012년 1∼5월(58.9% 증가) 이후 14년 만에 가장 높은 증가율이다.사고 유형별로는 2차 사고 사망자가 3명에서 15명으로 400% 폭증했다. 2차 사고는 앞선 사고나 고장 차량을 미처 피하지 못하고 잇따라 충돌하는 것을 말한다. 경찰은 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 등 주행 보조 기능에 의존해 전방 주시를 게을리하는 경우가 늘면서 2차 사고 역시 증가한 것으로 추정하고 있다.실제 지난 1월 4일 서해안고속도로에서 크루즈 컨트롤을 켠 채 졸음운전을 한 30대 운전자가 앞서 발생한 사고 현장을 수습하던 경찰관과 견인차 기사를 치어 숨지게 하는 일이 발생했다. 사고 당시 차량 속도는 시속 128.7㎞로, 해당 구간 제한속도(110㎞)를 넘고 있었다. 크루즈 컨트롤은 가속 페달을 밟지 않아도 지정 속도로 주행할 수 있게 하는 기능이지만, 자율주행과 달리 운전자가 반드시 전방을 주시해야 한다.경찰청 관계자는 “자동차 성능이 발전하고 있으나 역설적으로 운전자 부주의로 인한 고속도로 사망사고가 증가하고 있다”고 말했다.시간대별로는 심야(오전 0∼2시)와 새벽(오전 4∼6시), 주간(오전 10시∼오후 2시)에 전체 사망자의 48.9%(47명)가 몰렸다. 특히 낮 12시에서 오후 2시 사이엔 대형 차량에 의한 사망자가 11명으로, 화물차 졸음운전 집중 관리가 필요한 것으로 나타났다.사망 사고의 69.8%(67명)는 단속 장비가 없는 구간에서 발생했다. 앞지르기 차로 치사율은 11.7%로 주행 차로(5.0%)의 두 배를 넘었다. 차량 고장 등으로 고속도로에 내려서 있다가 숨진 경우도 15명(15.6%)에 달했으며, 터널·지하차도 사망자는 4명에서 14명으로 250% 늘었다.경찰청은 상습 정체 구간과 사고 다발 시간대에 인력을 집중 배치해 순찰을 강화하고, 직선 구간에 신규 단속 장비 설치를 검토하기로 했다. 내비게이션 업체와 협의해 정체 구간 안내를 실시간으로 제공하는 방안도 추진 중이다.경찰청 관계자는 “고속도로에서는 항상 전방을 주시하는 안전 문화가 정착돼야 한다”고 당부했다.