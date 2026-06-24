오전엔 밭일, 오후엔 관광… 제주 농케이션땐 2일 이상 최대 6만원 탐나는전

전국 대학생 1000여명 신청… 참여자에 탐나는전 지급

1인당 1일 3만원…2일이상 최대 6만원 지역서 사용해야

농가 인력난 해소·체류형 관광 활성화 ‘일석이조’ 효과

이미지 확대 지난해 제주시 애월읍 농가에서 첫 농케이션을 펼친 올 호남대학교가 올해에는 총동아리연합회 소속 학생들이 방문해 초당옥수수 수확 등을 도우며 농번기 일손 부족 해소에 힘을 보탰다. 사진은 지난해 농케이션 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 제주시 애월읍 농가에서 첫 농케이션을 펼친 올 호남대학교가 올해에는 총동아리연합회 소속 학생들이 방문해 초당옥수수 수확 등을 도우며 농번기 일손 부족 해소에 힘을 보탰다. 사진은 지난해 농케이션 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 농촌 일손 부족 해소와 체류형 관광 활성화를 위해 ‘제주 탐나는 농케이션’을 올해부터 정식 사업으로 추진한다. 참가자는 오전에 농가 일을 돕고 오후에는 관광과 휴식을 즐기며, 1일 3만원씩 최대 6만원의 탐나는전을 받아 지역 소비도 촉진한다. 농촌 일손 부족 해소와 체류형 관광 결합 사업

오전 농사, 오후 관광·휴식의 제주 농케이션 운영

참가자에 탐나는전 지급, 지역 소비 촉진 기대

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제주도가 농촌 일손 부족 해소와 체류형 관광 활성화를 동시에 겨냥한 ‘제주 탐나는 농케이션’을 올해부터 정식 사업으로 운영한다.제주도는 24일 농촌 일손 돕기와 관광·휴식을 결합한 상생형 프로그램인 ‘제주 탐나는 농케이션’을 본격 추진한다고 밝혔다.농케이션은 농업(Agriculture)과 휴가(Vacation)의 합성어로, 참가자들이 제주에 머물며 오전에는 농촌 일손을 돕고 오후에는 관광과 휴식을 즐기는 체류형 프로그램이다. 농가에는 부족한 노동력을 지원하고 참가자에게는 제주 농촌과 관광을 함께 경험할 수 있는 기회를 제공한다.지난해 시범사업에서 높은 참여 만족도와 농가 호응을 얻은 데 힘입어 올해 정식 사업으로 확대됐다. 현재 전국 대학생을 중심으로 연인원 1000명 이상이 참여를 신청한 상태다.올해 첫 일정은 이날 호남대학교 총동아리연합회 소속 학생 73명이 참여하며 시작됐다. 학생들은 제주 농가에서 초당옥수수와 단호박 수확, 농작물 정리 작업 등을 도우며 농번기 일손 부족 해소에 힘을 보탰다.호남대에 이어 부산대학교와 창원대학교, 경상국립대학교 등도 여름방학 기간 농케이션 프로그램에 참여할 예정이다.참가자들에게는 목욕비와 식비 등 처우개선비 명목으로 제주 지역화폐인 ‘탐나는전’이 지급된다. 1인당 1일 3만원이 지급되며 2일 이상 최대 6만원이 지원된다. 지급된 탐나는전은 지역 내 식당과 관광지, 체험시설 등에서 사용할 수 있어 지역 소비 촉진 효과도 기대된다.농케이션은 도외 도시민을 대상으로 대학과 직장 등 단체 중심으로 운영되며, 최소 10명 이상이 2일 이상 제주에 체류하는 조건으로 참여할 수 있다.제주도는 앞으로 전국 대학뿐 아니라 공공기관과 기업 등으로 참여 대상을 확대해 농촌 체류형 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.김영준 도 농축산식품국장은 “제주 탐나는 농케이션은 농촌 일손 지원과 관광, 지역 소비를 연결하는 새로운 농촌 상생 모델”이라며 “제주 농업의 가치를 알리고 농촌에 활력을 불어넣는 대표 프로그램으로 육성해 나가겠다”고 말했다.