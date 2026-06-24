2026 부산푸드필름페스타 26~28일 영화의 전당서 열려

세줄 요약 2026 부산푸드필름페스타가 26일부터 28일까지 영화의전당과 수영강변 일대에서 열린다. 개막행사 오프닝나이트에서는 주제 공연과 개막작 상영이 이어지고, 총 17편의 영화와 푸드테라피·플리마켓 등 부대행사도 마련된다. 부산푸드필름페스타 26~28일 영화의전당 개최

오프닝나이트 개막작 상영과 주제 공연 마련

푸드존·플리마켓 등 부대행사 다채롭게 구성

이미지 확대 부산푸드필름페스타 오프닝나이트. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산푸드필름페스타 오프닝나이트. 부산시 제공

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영화와 음식을 매개로 다양한 푸드 콘텐츠를 즐길 수 있는 음식영화축제 ‘2026 부산푸드필름페스타’(2026 Busan Food Film Festa)가 26일부터 28일까지 영화의전당과 수영강변 일대에서 열린다.부산푸드필름페스타 개막 행사인 오프닝나이트에서는 영화제 주요 프로그램 소개, 주제 공연, 개막작 상영까지 풍성한 볼거리로 축제의 시작을 알릴 예정이다.올해 오프닝나이트의 주제 공연에서는 부산 청년 퓨전국악밴드인 날라리와 쟁이가 태평소와 아쟁에 실용음악을 더해 메인 주제인 ‘낯설지만 익숙한’을 그들만의 방식으로 표현할 예정이다.총 17편의 영화가 상영되는 올해 부산푸드필름페스타(BFFF)의 개막작으로는 시칠리아의 오래된 제과점 ‘판타지아’가 문을 닫는 마지막 순간을 담은 ‘마지막 카놀리’가 상영된다.쿡!톡!(Cook! Talk!), 푸드테라스, 주주클럽, 푸드살롱 등의 공식 프로그램 이외에도 푸드테라피, 푸드존, 플리마켓, 포트럭테이블, 테마존, 치얼스 가든 등 다양한 부대행사도 마련된다.조유장 시 문화국장은 “10주년을 맞이하는 2026 부산푸드필름페스타를 통해 다른 문화와 삶의 결을 맛보고 경험하는 소중한 시간이 되길 바란다”라고 전했다.이 행사는 부산시가 후원하고 부산푸드필름페스타운영위원회와 영화의전당이 공동 주최·주관한다.