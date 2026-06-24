국민대, 개교 80주년 기념 고유 서체 ‘성곡체·해옹체’ 개발

세줄 요약 국민대가 개교 80주년을 기념해 고유 서체 성곡체와 해옹체를 개발했다. 성곡체는 창학 정신과 전통을, 해옹체는 도전과 혁신을 상징한다. 가변 폰트로 다양한 스타일을 구현하고, 기념 로고와 홍보물, 웹사이트, SNS에 활용할 예정이다. 개교 80주년 맞아 고유 서체 개발

성곡체·해옹체로 전통과 혁신 상징

가변 폰트 적용, 무료 배포 계획

이미지 확대 국민대 개발 서체가 적용된 현수막 문구. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민대 개발 서체가 적용된 현수막 문구. 국민대 제공

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국민대학교가 개교 80주년을 맞아 대학의 역사와 미래 비전을 담은 고유 서체 ‘성곡체’와 ‘해옹체’를 개발했다고 24일 밝혔다.이번 서체 개발은 개교 80주년 기념사업 전반에 일관된 디자인 아이덴티티를 구축하고, 교내외 커뮤니케이션에 국민대만의 정체성을 담기 위해 약 1년에 걸쳐 추진됐다는 설명이다.성곡체는 국민대의 중흥을 이끈 성곡 김성곤 선생의 창학 정신과 전통을 상징하며, 해옹체는 김석원 쌍용그룹 회장의 호인 해옹에서 이름을 따 미래를 향한 도전과 혁신의 의미를 담았다.특히 이번 부리가 있는 전통적 느낌의 세리프(Serif) 서체와 부리가 없는 산세리프(San-Serif) 서체를 유기적으로 넘나드는 가변 폰트(Variable Font) 시스템을 적용해 하나의 폰트 파일로 다양한 스타일을 구현할 수 있도록 설계됐다.국민대는 성곡체와 해옹체를 개교 80주년 기념 로고와 각종 홍보물, 웹사이트, SNS 콘텐츠 등에 활용할 계획이다. 또한 ‘CC BY-ND’(저작자표시·변경금지) 라이선스로 무료 배포해 대학 구성원뿐 아니라 일반 대중도 사용할 수 있도록 했다.서체 개발을 기획한 박윤정 국민대 테크노디자인전문대학원 교수는 “이번 서체는 국민대의 80년 역사와 미래 비전을 하나의 시각 언어로 담아낸 결과물”이라며 “대학의 전통을 담은 문화 자산으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.