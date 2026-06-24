“담벼락 타고 침입” 잠든 친구 찌르고 달아난 20대 3명…살인미수 긴급체포

세줄 요약 대구 남구에서 20대 남성 3명이 잠든 친구의 단독주택 2층에 몰래 들어가 흉기로 찌른 뒤 달아났다. 경찰은 살인미수와 특수주거침입 혐의로 이들을 긴급체포해 조사했다. 피해자는 병원으로 옮겨져 회복 중이다. 잠든 친구 집에 침입해 흉기 공격

20대 남성 3명 긴급체포와 조사

피해자 회복, 범행 동기 수사

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잠든 친구를 흉기로 찌른 뒤 달아난 20대 3명이 경찰에 붙잡혔다.대구 남부경찰서는 살인미수 혐의로 20대 남성 2명을 긴급체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다. 이들의 범행에 가담한 20대 남성 1명도 특수주거침입 혐의로 조사하고 있다.경찰에 따르면 A씨 등은 지난 22일 오전 6시 30분쯤 대구 남구 봉덕동에 있는 한 단독주택 2층에 몰래 들어가 B(20대)씨를 흉기로 살해하려 한 혐의를 받고 있다.경찰은 B씨 가족의 신고를 받고 출동해 20여 분 만에 인근 주택가에서 A씨 일당을 붙잡았다. B씨는 인근 병원 중환자실로 옮겨졌으나 현재 일반 병동으로 옮겨질 만큼 회복한 것으로 알려졌다.조사 결과 A씨 일당과 B씨는 친구 사이인 것으로 드러났다. A씨 등은 인근 편의점에서 흉기를 구매한 뒤 담벼락을 타고 B씨의 집 베란다로 침입한 것으로 확인됐다.경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “살인미수 혐의를 받는 2명에 대해서는 구속영장을 신청했으나 아직 피해자가 입원 중이라 조사가 마무리되지 않은 상태”라며 “이들 사이에 과거 갈등이 있었는지 여부는 좀 더 조사를 해 봐야 알 수 있다”고 말했다.