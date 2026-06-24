대형선박도 전동화 시대…부산시, 미래 선박 초격차 기술 주도권 확보 박차

세줄 요약 부산시가 중소조선연구원과 함께 대형선박 전동화 비전과 중장기 발전전략 수립에 착수했다. 대형 조선 3사와 기자재 기업, 대학 등이 참여해 핵심 기자재 국산화, 시스템 통합, 육상 실증 인프라, 표준·인증 체계 마련 방안을 논의했다. 대형선박 전동화 로드맵 수립 착수

핵심 기자재 국산화·실증체계 논의

정부 비전 연계한 산업 주도권 확보

이미지 확대 K-조선 미래 비전. 산업통상부·부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 K-조선 미래 비전. 산업통상부·부산시 제공

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부산시는 중소조선연구원과 함께 지난 22일 ‘대형선박 전동화 비전 및 중장기 발전전략 수립 착수 회의’를 개최하고, 대형선박 전동화 핵심기술 개발과 실증체계 구축을 위한 중장기 로드맵 수립에 착수했다고 24일 밝혔다.이날 회의에는 시와 중소조선연구원을 비롯해 대형 조선 3사, 중형 조선소, 선박 전동화 부품·기자재 기업, 대학 및 연구 기관 관계자 등 70여 명이 참석해 대형선박 전동화 기술과 산업 생태계 현황을 공유하고, 핵심 기자재 국산화와 시스템 통합, 육상 실증 인프라 구축, 표준·인증 체계 마련 등 분야별 추진 방향을 논의했다.또 분과별 논의를 통해 기술개발 우선순위와 세부 추진 과제를 단계적으로 구체화해 나가기로 했다.박동석 시 첨단산업국장은 “이번 회의는 조선산업이 대형선박 전동화라는 새로운 기술 경쟁 국면에 대응해 미래 선박 시장 주도권 확보 방안을 함께 모색하는 자리”라며 “정부의 K-조선 미래 비전과 연계한 실효성 있는 중장기 발전 전략을 마련해 대형 조선사와 지역 중소기자재기업이 함께 성장하는 친환경 선박 산업 생태계를 조성하겠다”라고 전했다.국제 해사 분야의 온실가스 규제가 강화되면서 선박 추진체계는 기존 내연기관 중심에서 배터리와 연료전지 등 무탄소·전동화 기반 추진체계로 전환되고 있다. 특히 대형선박은 높은 추진 출력과 장시간 운항이 요구되는 만큼 단순한 배터리 용량 확대만으로는 전동화 구현에 한계가 있어, MW급 전력 변환과 고전압 배전, 대용량 에너지저장장치, 고출력 추진 전동기, 지능형 에너지관리 및 안전 보호 기술을 통합한 시스템 차원의 접근이 필요한 상황이다.이러한 산업 변화에 맞춰 산업통상부는 지난 5월 발표한 K-조선 미래 비전을 통해 향후 5년간 최대 5250억원 규모의 ‘7 스타십(Star-Ship) 프로젝트’를 추진하고, 전기추진선 대형 추진 기술 자립화를 위한 연구개발에 나설 계획을 밝힌 바 있다.