수수료 받고 보이스피싱 자금세탁 도왔다…결혼이주민·유학생들 덜미

세줄 요약 전북경찰청이 베트남 결혼이주민과 유학생 26명을 자금세탁 혐의로 검거했다. 이들은 피싱·리딩사기 조직의 범죄수익 85억원을 905회에 걸쳐 계좌 이체와 해외 송금으로 은닉한 것으로 조사됐다. 일부는 주변인을 포섭해 가담시켰다. 베트남 이주민·유학생 26명 검거

보이스피싱 수익 85억원 세탁 혐의

송금 수수료 미끼로 조직적 가담

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보이스피싱 등 범죄조직의 범죄수익금을 해외로 송금하며 자금세탁을 도운 베트남 결혼이주민과 유학생들이 경찰에 검거됐다.전북경찰청 광역범죄수사대는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 베트남 결혼이민자와 유학생 등 26명을 검거했다고 24일 밝혔다.경찰은 이 중 범행 가담 정도가 중한 4명을 구속 송치하고, 나머지 22명은 불구속 송치했다.이들은 지난 2024년 9월부터 10월 사이 피싱, 리딩사기 등 범죄조직이 취득한 범죄수익금을 자신들의 계좌로 이체받은 뒤 이를 다른 세탁계좌로 재이체하거나 해외로 송금하는 방식으로 905회에 걸쳐 85억원 상당의 범죄수익금을 은닉한 혐의를 받는다.국외 이주민과 유학생들은 “송금 금액의 10%를 수수료로 주겠다”는 범죄 조직의 제안을 받고 범행에 가담한 것으로 조사됐다.일부는 더 많은 수수료를 챙기기 위해 주변의 베트남 결혼이주민 등을 직접 포섭해 범행에 가담시킨 것으로 드러났다.경찰은 베트남 결혼이주민, 유학생 사이에서 해외 송금 아르바이트가 유행하고 있다는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다.경찰 관계자는 “출처를 알 수 없는 돈을 대신 이체하는 행위는 한국 법률에 따라 자금세탁 범죄로 처벌받을 수 있고 체류 자격 연장이 거부되거나 강제 출국으로 이어질 수도 있는 만큼 절대 가담해서는 안 된다”며 “범행을 지시한 윗선에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다”고 말했다.