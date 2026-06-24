경북, 전국 첫 ‘장애아동 365일 돌봄’…야간·휴일 보육 공백 없앤다

세줄 요약 경북도가 7월부터 전국 처음으로 ‘장애아동 365일 돌봄’ 사업을 시행했다. 포항·경주·김천·구미 등 4곳에서 야간과 주말·공휴일 돌봄을 제공하고, 교사 대 아동 비율을 1대2로 강화해 보육의 질과 안전 대응을 높일 계획이다. 전국 첫 장애아동 365일 돌봄 사업 추진

야간·주말·공휴일 보육 공백 해소 계획

전문인력·예산 지원으로 돌봄 질 강화

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경북도가 ‘장애아동 보육의 질’ 혁신에 나선다.도는 오는 7월부터 ‘경북형 통합돌봄센터(K-보듬 6000), 장애아동 365일 돌봄 사업’을 실시한다고 24일 밝혔다.이번 사업의 핵심은 장애아 보육 전문기관인 장애아전문어린이집의 전문 인력과 보육 경험을 활용해 야간과 주말·공휴일에도 장애아동에게 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하는 것이다.일반적으로 장애아동 가정이 비장애아동 가정에 비해 양육 부담이 큰 반면 야간이나 주말·공휴일 보육 서비스는 상대적으로 열악한 실정을 감안했다.도는 우선 포항, 경주, 김천, 구미 등 도내 주요 권역 장애아전문어린이집 4곳을 선정해 평일 야간(오후 6~10시)과 주말·공휴일(오전9~오후6시)에 돌봄 서비스를 제공하고, 특히 평일 야간에는 수요에 따라 자정까지 연장할 예정이다.교사 대 아동 비율도 기존 장애아 보육 기준(1:3)보다 강화된 1:2를 적용한다. 이로써 보육의 질 개선뿐만 아니라 응급 및 돌발 상황 발생 시 신속한 대응이 가능할 전망이다.이와 함께 장애아동에게 전문적인 보육 서비스를 제공하기 위해 전담교사 인건비와 각종 수당, 장애아동 특화 프로그램 운영비 등을 별도 지원할 계획이다.이철우 경북도지사는 “이번 장애아동 365일 돌봄 사업으로 장애아동 가정의 돌봄 공백을 해소하고 보호자의 양육 부담을 크게 덜어 줄 것으로 기대된다”면서 “전국 처음으로 시행하는 사업인 만큼 선도 모델이 될 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.