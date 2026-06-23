[포토] 높은 파도에 ‘그림의 바다’

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23일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 피서객들이 높은 파도 때문에 바닷물에 들어가지 못한 채 백사장에서 무더위를 식히고 있다.경포해수욕장은 7월 4일 개장해 8월 23일까지 51일간 운영될 예정이다.