사회 [포토] 높은 파도에 ‘그림의 바다’ 입력 2026-06-23 13:43 수정 2026-06-23 13:43 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/23/20260623800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 23일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 피서객들이 높은 파도 때문에 바닷물에 들어가지 못한 채 백사장에서 무더위를 식히고 있다.경포해수욕장은 7월 4일 개장해 8월 23일까지 51일간 운영될 예정이다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경포해수욕장이 개장해서 운영되는 총 기간은? 51일간 52일간