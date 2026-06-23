수심 25cm인데…곡성 물놀이장 참변 형제, ‘감전 후 익사’ 추정

세줄 요약 전남 곡성 물놀이장에서 숨진 초등학생 형제는 감전으로 의식을 잃은 뒤 물에 빠져 숨진 것으로 추정된다. 국과수는 직접 사인은 익사로 보면서도 전류가 흐른 정황을 전달했고, 경찰은 조명 전선이 물에 닿았을 가능성과 안전관리 책임을 조사한다. 감전 뒤 익사 추정, 국과수 1차 소견

수심 25㎝ 물놀이장, 전류 흐른 정황

업체 안전관리·과실치사 여부 조사

이미지 확대 곡성 물놀이시설 합동 감식 지난 22일 오전 전남 곡성군 한 물놀이시설에서 국립과학수사연구원·한국전기안전공사 등이 참여하는 합동 감식이 이뤄지고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 곡성 물놀이시설 합동 감식 지난 22일 오전 전남 곡성군 한 물놀이시설에서 국립과학수사연구원·한국전기안전공사 등이 참여하는 합동 감식이 이뤄지고 있다. 연합뉴스

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전남 곡성군의 한 물놀이장에서 숨진 초등학생 형제는 감전으로 의식을 잃은 뒤 물에 빠져 숨진 것으로 추정된다는 조사 결과가 나왔다.23일 전남 곡성경찰서 등에 따르면 국립과학수사연구원은 형제의 직접적인 사망 원인을 익사로 판단하면서도 감전으로 의식을 잃고 물에 빠진 것으로 보인다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.전날 경찰은 합동 감식에서 해당 물놀이장에 전류가 흐른 사실을 확인했다. 물놀이장 개장 준비 과정에서 설치한 조명 시설의 전선 일부가 물에 닿거나 잠기면서 전류가 흘렀을 가능성에 무게를 두고 있다.사고가 난 물놀이장의 수심이 25㎝에 불과하다는 점에서 경찰은 감전 가능성이 큰 것으로 봤다. 폐쇄회로(CC)TV에도 형제가 물에 들어가자마자 마비 증세를 보이는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.물놀이장은 곡성군이 민간에 위탁해 운영하는 곳이다. 다음 달 정식 개장을 앞두고 전기와 조명, 분수 설비 공사가 진행되고 있었다.조사 결과 물놀이장 운영 업체 관계자와 알고 지내던 친척의 도움으로 이들 형제와 어머니가 물놀이장을 찾았다가 사고를 당한 것으로 드러났다. 이에 경찰은 업체 측의 시설·안전관리 실태를 조사하고 있다. 안전관리에 미흡한 부분이 발견되면 업무상 과실치사 혐의를 적용해 업체 관계자들을 입건할 예정이다.이 밖에도 경찰은 어린이 2명이 숨진 중대 사고인 점을 고려해 사건을 전남경찰청 중대재해수사팀으로 이관하는 방안을 검토 중이다.한편, 지난 21일 전남 보성군에 사는 10세, 9세 형제가 어머니와 함께 곡성군에 있는 물놀이장을 찾았다가 물에 들어가자마자 의식을 잃고 쓰러졌다. 이들 형제는 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.