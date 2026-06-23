부산광안대교 출퇴근 시간 통행료 무료화…시의회, 조례 개정

세줄 요약
- 광안대교 출퇴근 시간 통행료 전액 면제 의결
- 평일 아침·저녁 무료 통행 시간대 확정
- 50% 감면 논란 속 형평성 개선 추진
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부산 광안대교. 부산시의회 제공
부산 광안대교 출퇴근 시간 통행료 무료화가 본격 추진된다.
부산시의회는 23일 제336회 정례회 본회의에서 광안대교 무료화 등을 담은 ‘부산시 유료도로 통행료 징수 등에 관한 조례 일부개정 조례안’을 최종 의결했다.
이번 조례 개정으로 평일 오전 6시부터 오전 9시까지, 오후 6시부터 오후 8시까지 광안대교를 통행하는 차량은 통행료를 전액 면제받게 된다.
이번 제도 개선은 임말숙 의원(국민의힘·해운대구2)이 대표 발의한 조례안에서 시작됐다.
해당 조례안은 상임위원회 심사 과정에서 동일 조례 개정안과 병합 검토됐으며, 위원회 대안에 핵심 내용이 반영돼 건설교통위원회를 통과한 뒤 이날 본회의에서 최종 의결됐다.
구미경 서울시의원, ‘제3회 성동구 호국보훈의 달 기념식’ 참석
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)이 지난 17일 성동구 소월아트홀에서 개최된 ‘제3회 성동구 호국보훈의 달 기념식’에 참석했다. 구 의원은 나라를 위해 목숨을 바친 호국영령들의 숭고한 희생정신을 기리고, 행사에 함께한 보훈가족들을 위로하며 소통하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 이번 기념식은 6월 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자의 자긍심을 높이고 사회적 예우 분위기를 조성하기 위해 마련됐으며, 성동구 보훈단체 임원 및 회원 등 350여 명이 참석한 가운데 엄숙하게 진행됐다. 이날 행사는 국민의례를 시작으로 6·25전쟁 무공훈장 전수식과 유공자 표창 수여식 등이 엄숙히 진행됐다. 이어 국가유공자와 보훈가족들의 헌신에 깊은 감사와 존경의 마음을 전하는 감사 공연이 펼쳐지며 성황리에 마무리됐다. 구 의원은 “오늘날 우리가 누리고 있는 자유와 평화는 조국을 위해 아낌없이 목숨을 바치신 호국영령들과 국가유공자 여러분의 고귀한 희생과 헌신이 있었기에 가능한 것”이라며 “무공훈장을 전수받으신 유족분들과 표창을 수상하신 수상자분들께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 드린다”고 말했다. 이어 “어려운 여건 속에서도 보훈단체 발전과 회원들의 복지 증진을 위해 애쓰시는
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광안대교 출퇴근 통행료 무료화는 조례 발의 이후 큰 관심을 받아왔다. 특히 부산시가 을숙도대교와 산성터널 출퇴근 시간 통행료 면제를 시행하는 상황에서 광안대교만 50% 감면 수준에 머물러 있다는 형평성 문제가 제기되어 왔다.
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