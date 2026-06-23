김포 물류창고서 화재…소방, 대응 2단계 발령

세줄 요약 23일 오후 김포시 운양동의 한 물류창고에서 불이 나 소방이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업을 이어가고 있다. 창고 관계자 4명은 스스로 대피했으며 현재까지 인명 피해는 확인되지 않았다. 소방은 장비 43대와 인원 108명을 투입해 불길을 잡고 있다. 김포 운양동 물류창고 화재 발생

소방 대응 2단계 발령 뒤 진화 중

관계자 4명 대피, 인명 피해 없음

이미지 확대 경기 김포시 운양동 물류창고 화재. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기 김포시 운양동 물류창고 화재. 연합뉴스

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경기 김포시 한 물류창고에서 불이 나 소방 당국이 대응 2단계를 발령하고 진화하고 있다.23일 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 45분쯤 김포시 운양동의 한 물류창고에서 화재가 발생했다.불이 나자 창고 관계자 4명은 스스로 대피했다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.소방 당국은 신고 접수 20여 분 만에 대응 1단계를 발령했으나 불길이 쉽사리 잡히지 않자 오후 3시 26분쯤 대응 2단계로 경보령을 상향하고 진화 작업을 이어가고 있다. 진화 작업에는 장비 43대, 인원 108명이 투입된 상태다.김포시는 안전 안내 문자를 통해 “운양동 물류창고에서 화재가 발생했으니 차량은 건물 주변 도로를 우회하고, 건물 내 시민은 밖으로 대피하라”고 당부했다.경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.