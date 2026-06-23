청송 ‘객주 파크골프장’ 준공…27홀 명품 코스 첫선

세줄 요약 청송군이 진보면 진안리에 27홀 규모의 객주 파크골프장을 준공했다. 초보자부터 숙련자까지 즐길 수 있도록 난이도를 고려한 맞춤형 코스를 조성했고, 8월 1일 정식 개장을 계획했다. 준공식 뒤에는 청송군수배 대회도 열었다. 27홀 객주 파크골프장 준공

초보·숙련자 맞춤형 코스 조성

8월 1일 정식 개장 예정

경북 청송군은 23일 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’ 준공식을 열었다. 청송군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 청송군은 23일 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’ 준공식을 열었다. 청송군 제공

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경북 청송군은 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’을 준공했다고 23일 밝혔다.이 파크골프장에는 초보자부터 숙련자까지 누구나 즐길 수 있도록 난이도를 고려한 맞춤형 코스가 조성됐다.파크골프장 이름인 ‘객주’는 진보면 출신 작가 김주영의 대하소설 제목에서 따왔다. 정식 개장은 8월 1일 계획이다.청송군은 이날 준공식에 이어 제4회 청송군수배 파크골프대회를 열었다. 군은 시설 점검을 위해 오는 24일부터 내달 31일까지 임시 휴장한다.윤경희 청송군수는 “남녀노소 누구나 청정 자연 속에서 즐겁게 운동할 수 있는 대한민국 최고의 명품 파크골프장으로 가꾸겠다”고 밝혔다.