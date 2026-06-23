부산시, 해운댕길 등 반려동물 공감 산책로 5곳 조성

세줄 요약 부산시가 해운댕길, 해변댕길, 강변댕길 등 반려동물 공감 산책로 5곳, 총 8km 조성을 마쳤다. 벤치와 반려견 대기소, 안내판을 갖춰 산책 편의를 높였고, 반려동물 친화도시 조성과 시민 교육도 함께 추진했다. 반려동물 공감 산책로 5곳, 총 8km 조성 완료

해운댕길·해변댕길 등 지역 특색 이름 부여

벤치·대기소·안내판 설치로 이용 편의 강화

이미지 확대 반려동물 공감 산책로 해운댕길. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 반려동물 공감 산책로 해운댕길. 부산시 제공

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부산시는 반려동물과 시민이 함께 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 ‘반려동물 공감 산책로’ 5곳(총길이 8km) 조성을 완료했다고 23일 밝혔다.시는 대표 힐링 명소 5곳을 ‘반려동물 공감 산책로’로 조성하고, 각 지역 특색을 반영한 이름을 부여했다.조성 구간은 해운댕길(시외버스터미널~엘시티, 1.4km), 해변댕길(다대포해변공원 내, 1.1km), 강변댕길(다대포해변~장림포구, 3.5km), 공원댕길(남4문~북3문, 1.0km), 금강댕길(금강공원 내 일부, 1.0km)이다.산책로에는 옥외용 벤치(디자인 의자), 반려견 대기소(목줄 거치대), 안내판 등을 설치해 휴식·대기·안내 기능을 강화했으며, 반려동물 동반 산책 시 이용 편의와 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.이번 사업은 ‘반려동물 친화도시 조성’을 위한 생활밀착형 기반 시설(인프라) 확충의 하나로 추진됐다.한편, 시는 성숙한 반려동물 친화 문화를 확산하기 위한 ‘반려동물 돌봄 시민 대면 교육’도 함께 운영하고 있다.지난 5월에는 반려동물 양육자를 대상으로 반려견 기질 파악, 반려견 사회화 교육(동물교감) 등으로 구성된 교육을 총 4기수 운영했으며, 오는 10월 추가 교육도 실시할 예정이다.