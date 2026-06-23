‘피란수도 부산, 세계유산 등재’ 의미 전파할 글로벌 서포터즈 활동 개시

세줄 요약 부산시가 피란수도 부산의 역사적·문화적 가치를 국내외에 알리기 위해 글로벌 서포터즈 25명을 구성했다. 서포터즈는 7월 유네스코 세계유산위원회 행사 홍보와 현장 후기 제작, 8월 유산의 장소적 의미 소개 콘텐츠를 맡아 2년간 활동한다. 피란수도 부산 세계유산 등재 의미 홍보 서포터즈 출범

시민 25명 구성, 유네스코 세계유산위원회 연계 활동

SNS 콘텐츠와 현장 후기 제작, 장기 홍보 추진

이미지 확대 피란수도 부산 글로벌 서포터즈. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 피란수도 부산 글로벌 서포터즈. 부산시 제공

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부산시는 유네스코 세계유산위원회(WHC) 개최 홍보와 피란수도 부산 유산의 역사적‧문화적 가치 및 유네스코 세계유산 등재 추진의 의미를 국내외에 알릴 ‘피란수도 부산 글로벌 서포터즈’를 구성하고, 이달부터 본격적인 활동을 시작한다고 23일 밝혔다.시는 다양한 연령대 대학생‧직장인 등 시민 25명으로 서포터즈를 구성하고, 7월 13일부터 29일까지 벡스코에서 열릴 유네스코 세계유산위원회 행사 참여 기회도 제공하는 등 올해 6월부터 내년까지 2년 동안 운영할 계획이다.서포터즈는 7월 개최되는 유네스코 세계유산위원회와 연계해 사전 홍보 및 현장 방문 후기 콘텐츠를 제작하고, 8월에는 피란수도 부산 유산의 역사와 장소적 가치를 알리는 콘텐츠 제작, 활동을 펼치게 된다.올해는 영상(릴스), 카드 뉴스 등 사회관계망서비스(SNS) 홍보 활동에 집중하고, 2027년에는 릴레이 캠페인 등을 포함한 온‧오프라인 홍보 활동을 강화할 계획이다.조유장 시 문화국장은 “글로벌 서포터즈가 피란수도 부산의 역사적 의미와 세계유산 등재의 중요성을 쉽고 친근하게 전달하는 민간 홍보의 주체가 되기를 기대한다”라고 전했다.