부산 도시철도 차량기지 침입해 ‘그라피티’…경찰 수사

세줄 요약 부산교통공사 대저차량기지에 정체불명의 2명이 울타리를 넘어 침입해 전동차 외부에 그라피티를 남겼다. 직원이 출고 검수 중 훼손을 발견했고, 공사는 CCTV 확인 뒤 경찰에 신고했다. 차량기지 보안을 점검하고 순찰을 강화해 재발 방지에 나섰다. 대저차량기지 전동차 외부 그라피티 훼손 발생

새벽 울타리 넘어 2명 침입 뒤 빠져나간 정황

공사, 경찰 신고와 보안 점검·순찰 강화 착수

이미지 확대 부산교통공사의 강서구 대저차량기지에 누군가 침입해 전동차에 남긴 그래피티. 부산교통공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산교통공사의 강서구 대저차량기지에 누군가 침입해 전동차에 남긴 그래피티. 부산교통공사 제공

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부산교통공사 차량기지에 무단 침입한 누군가가 도시철도 전동차 외부에 그라피티 낙서를 그려 훼손하는 일이 발생했다.23일 부산교통공사에 따르면 이날 오전 4시 38분쯤 강서구 대저차량기지에서 전동차 출고 검수를 하던 직원이 전동차 외부에 그라피티가 있는 것을 발견했다. 공사가 CCTV를 확인한 결과 이날 오전 2시 51분쯤 정체를 알 수 없는 2명이 차량기지 시운전선쪽 울타리를 넘어 침입한 뒤 3시 9분쯤 빠져나간 것으로 파악됐다.당시 차량기지에는 정문 초소와 회차선에 경비 인력 3명이 배치돼 있었다. 공사 관계자는 “경비 인력이 시운전선 구역을 순찰한 직후 발생하는 공백을 노려 침입한 것으로 보인다”라고 밝혔다.공사는 전동차 훼손 사실을 확인한 직후 경찰에 신고했으며, 차량기지 보안을 점검하고 순찰을 강화하는 등 재발 방지 조치에 들어갔다. 해당 전동차는 외관 복구 후 운행에 투입할 예정이다.2022년에도 신평·호포차량사업소에 외국인 2명이 침입해 도시철도 1, 2호선 전동차 외부에 그라피티를 남겼다. 당시 인터폴 적색수배를 통해 범인 1명이 검거돼 루마니아에서 국내로 송환됐다. 공사는 철조망 보수와 전동차 복구, 차량 감가상각비 등을 포함한 손해배상금 760만원을 회수했다.공사는 경찰 수사에 적극적으로 협조하고, 범인이 붙잡히면 손해배상을 청구할 방침이다.