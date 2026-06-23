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부산시, 육아 친화 문화 행사 ‘핑크문화데이’ 확대 운영

신정훈 기자
입력 2026-06-23 14:10
수정 2026-06-23 14:10
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세줄 요약
  • 육아 친화 문화행사 10회 확대 운영
  • 임산부·영유아 가정 대상 참여형 프로그램
  • 첫 일정, 생태 팝업북 만들기 체험
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핑크문화데이. 부산시 제공
핑크문화데이. 부산시 제공


부산시는 임산부와 영유아 가정을 위한 육아 친화 문화 행사 ‘핑크문화데이’를 11월까지 총 10회 운영한다고 23일 밝혔다.

핑크문화데이는 시의 ‘함께 육아 인식 개선 사업’의 하나로, 임산부와 영유아 가정이 문화·예술 프로그램을 통해 출산과 양육의 가치를 자연스럽게 공감하고 함께 소통할 수 있도록 마련된 참여형 문화 행사이다.

올해는 시민 관심과 참여 수요를 반영해 지난해 8회 운영하던 프로그램을 10회로 확대 편성했다.

첫번째 프로그램으로는 28일 낙동강하구에코센터에서 영유아 가정을 대상으로 도심 속 쉽게 접할 수 있는 생물들을 주제로 생태 팝업북 만들기 체험 프로그램이 진행된다.

그 밖의 프로그램에 관한 내용은 부산시 ‘당신처럼 애지중지’ 누리집(www.busan.go.kr/childcare)과 핑크라이트 앱에서 확인할 수 있다.



부산에 거주하는 임산부, 영유아 가정이라면 애플앱스토어, 구글플레이스토어에서 핑크라이트 앱을 내려받은 후 ‘커뮤니티-설문지-월별 핑크문화데이 신청하기’에서 신청하면 된다.
부산 신정훈 기자
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