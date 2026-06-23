노동부, ‘끼임사고 반복’ 아워홈 용인2공장 압수수색

지난 8일 하청노동자 끼임 사고로 중태

아워홈 용인2공장. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 아워홈 용인2공장. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

50대 근로자가 기계에 끼여 중태에 빠진 사고가 일어난 아워홈 용인2공장에 대해 노동당국이 강제수사에 나섰다.고용노동부는 23일 경기고용노동청이 경기 용인에 있는 식품가공업체 아워홈 제조공장에서 발생한 끼임 사고와 관련해 원하청 공장 사무실에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.이번 압수수색에는 노동부 근로감독관과 경기남부경찰청 경찰 약 20명이 투입됐다. 노동부는 압수수색을 통해 관계자 PC 자료들을 확보하고 컨베이어 설비의 방호장치 등 끼임 사고 예방을 위한 사전 안전 조치가 충분했는지 살필 예정이다.아워홈 공장에서는 지난해 4월 30대 한 근로자가 기계에 끼여 숨지는 사고가 발생했으며, 지난 8일에는 50대 하청 노동자 A씨가 컨베이어 벨트에 끼이는 사고가 일어났다. A씨는 아직 의식을 찾지 못하고 있다.