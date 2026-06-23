전국 茶人들 “나주 영산나루에 피어난 茶香”

30년세월 영산나루 정원 피어난 ‘차의 정취’

각계 인사 합류…“차를 통한 인문학적 성찰”

해남 차인회 ‘천년빛’ 해남 청자이야기 눈길

이미지 확대 신천운 티월드 회장이 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 포즈를 취하며 차 문화 교류의 의미를 전하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 신천운 티월드 회장이 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 포즈를 취하며 차 문화 교류의 의미를 전하고 있다.

이미지 확대 이희정 영산나루 대표가 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 포즈를 취하고 있다. 이 대표는 30여 년간 정성을 다해 영산나루를 가꿔오며, 나주 차 문화의 중심 공간으로 자리매김하는 데 힘써왔다. 닫기 이미지 확대 보기 이희정 영산나루 대표가 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 포즈를 취하고 있다. 이 대표는 30여 년간 정성을 다해 영산나루를 가꿔오며, 나주 차 문화의 중심 공간으로 자리매김하는 데 힘써왔다.

이미지 확대 지난 21일 전남 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 열린 차담회에서 서울·문경·해남군 등 전국 각지에서 모인 차인들이 차를 나누며 영·호남 차 문화 교류와 인문학적 담론을 이어가고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 21일 전남 나주시 영산강변 정원 ‘영산나루’에서 열린 차담회에서 서울·문경·해남군 등 전국 각지에서 모인 차인들이 차를 나누며 영·호남 차 문화 교류와 인문학적 담론을 이어가고 있다.

이미지 확대 나주시 영산강변에 자리한 ‘영산나루’는 이희정 대표가 30여 년간 정성껏 가꿔온 정원으로, 지난 10여 년간 나주 차 문화의 중심 공간이자 차인들의 교류와 사색의 장으로 자리매김해왔다. 닫기 이미지 확대 보기 나주시 영산강변에 자리한 ‘영산나루’는 이희정 대표가 30여 년간 정성껏 가꿔온 정원으로, 지난 10여 년간 나주 차 문화의 중심 공간이자 차인들의 교류와 사색의 장으로 자리매김해왔다.

세줄 요약 전남 나주 영산나루에서 전국 차인 20여 명이 모여 차담회를 열고 영호남 문화 교류와 동서 화합의 의미를 되새겼다. 30여 년 가꿔온 정원에서 차와 사색을 나누며 해남 청자, 다회 전통, 차와 도예의 가치를 함께 논의했다. 나주 영산나루서 전국 차인 차담회 개최

영호남 교류와 동서 화합 의미 재확인

해남 청자·다회 전통·도예 가치 논의

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초여름 신록이 짙어진 유월의 세 번째 일요일, 전남 나주시 영산강 변의 고즈넉한 정원 영산나루가 전국 차인(茶人)들의 발걸음으로 깊은 다향(茶香)에 물들었다. 30여 년 세월 동안 정성껏 가꿔온 정원 위로 찻물이 오르고, 찻잔마다 담긴 향은 지역과 세대를 넘어선 교류의 언어가 됐다.지난 21일 열린 이번 차담회는 티월드 신천운 회장과 영산나루 이희정 대표의 초청으로 마련됐다. 서울과 문경시, 해남군 등 전국 각지에서 활동하는 차 문화계 인사 20여 명이 참석해, 차를 매개로 한 영·호남 문화 교류의 의미를 되새겼다.신천운 회장은 “차가 단순한 기호 음료를 넘어 사람과 사람, 지역과 지역을 잇는 매개가 되길 바란다”며 “전국과 호남이 차를 통해 동서 화합의 새로운 장을 열 수 있기를 기대한다”고 말했다.이번 행사의 무대가 된 영산나루는 이희정 대표가 30여 년 동안 손수 가꾸어온 정원으로, 지난 10여 년간 나주 차 문화의 중심 역할을 해온 공간이다. 자연의 결을 살린 정원 곳곳에는 세월이 빚어낸 고요함이 배어 있었고, 참가자들은 차 한 잔과 함께 정원의 풍경 속에서 사색의 시간을 나눴다.이희정 대표는 “우연처럼 시작된 인연이 나주를 찾은 차인들에게 오래 기억될 아름다운 추억이 되길 바란다”며 정갈한 찻자리로 손님들을 맞이했다.이날 특히 주목을 받은 것은 전국에서 드물게 남성 중심 다회 전통을 이어온 해남 차인회의 참석이었다.정기봉 해남 차인회장은 “1960년대 후반부터 이어져 온 남성 다회의 전통을 계승해오고 있으며, 현재는 여성 회원들과 함께 초의문화제와 다도대학 운영 등을 통해 차 문화 저변 확대에 힘쓰고 있다”고 소개했다.해남 청자의 미학과 정체성에 대한 심도 있는 논의도 이어졌다.정 회장은 “해남 청자는 국내 최초의 시유 도자기이자 생활 자기로서 독보적 위치를 지닌다”며 “철분이 함유된 태토에서 발현되는 특유의 황갈색, 이른바 ‘올리브 그린’ 계열의 색감이 해남 청자만의 고유한 미학”이라고 설명했다. 이어 “강진 청자와 구별되는 해남 청자만의 브랜드 정립이 필요하다”고 강조했다.문경에서 참석한 박윤일 차인 사무총장 역시 차와 도예의 결합이 지닌 예술적 가치를 조명했다. 그는 일본에서 국보급 예우를 받는 도예 명장 천한봉 선생과의 인연을 소개하며 “우리 다구가 지닌 조형미와 완성도는 세계적으로도 높은 평가를 받고 있다”고 말했다.이번 차담회에 공학·경영학·법학 등 3개 분야 박사학위를 보유한 김동우 교수 등 서울 차인회 인사들도 대거 참석했다.이들은 차 문화가 단순한 시음과 취향의 영역을 넘어, 인문학적 성찰과 삶의 태도를 담아내는 문화적 플랫폼이라는 점에 공감했다.행사는 차를 마시는 시간을 넘어, 차가 지닌 사유와 철학을 나누는 인문학적 담론의 장으로 확장됐다. 참가자들은 오는 10월 해남군에서 열릴 제35회 초의문화제에서의 재회를 약속하며 아쉬운 작별을 나눴다.한 원로 차인은 이날의 의미를 이렇게 말했다.“나주의 정취와 해남의 역사, 그리고 전국 차인들의 진심이 한자리에 어우러졌다. 오늘의 만남은 우리 차 문화가 어디로 나아가야 하는지를 보여준 소중한 시간이었다.”영산강 물길을 따라 피어난 차향은 단순한 향기가 아니었다. 그것은 지역의 경계를 허물고 사람을 잇는 문화의 숨결이자, 빠르게 흘러가는 시대 속에서 잠시 멈춰 자신을 돌아보게 하는 사유의 향기였다. 영산나루에서 피어난 다향은 그렇게 오래도록 사람들의 마음에 잔향으로 남았다.