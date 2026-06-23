“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

세줄 요약 경남 통영의 한 주택에서 60대 여성이 숨진 채 발견됐고, 경찰은 CCTV를 통해 복면과 장갑을 착용한 남성의 침입 장면을 확인했다. 그러나 용의자는 2주 가까이 행방이 묘연해 주민들이 큰 불안을 호소하고 있다. 60대 여성 살해 사건, 통영 주택서 발생

CCTV에 복면·장갑 용의자 침입 장면 확인

2주째 미검거로 주민 불안과 공포 확산

이미지 확대 경남 통영시 한 주택가에서 60대 여성을 살해하고 도주한 용의자 모습이 담긴 수배 전단. SBS ‘모닝와이드’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경남 통영시 한 주택가에서 60대 여성을 살해하고 도주한 용의자 모습이 담긴 수배 전단. SBS ‘모닝와이드’ 캡처

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경남 통영에서 60대 여성이 살해된 채 발견된 가운데 유력 용의자 행방이 여전히 오리무중이어서 지역사회가 불안에 떨고 있다.경찰에 따르면 지난 10일 오전 6시 34분쯤 통영시 한 주택에서 60대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.현장에 출동한 경찰은 집 안 폐쇄회로(CC)TV를 통해 이날 오전 2시쯤 한 남성이 해당 주택에 침입한 사실을 확인했다. 이 남성은 A씨 자택에서 가방을 들고 나간 것으로 알려졌다.경찰은 주변 탐문과 CCTV 영상 분석 등 수사를 진행 중이다. 그러나 영상에 찍힌 용의자는 모자와 복면을 착용한 데다 장갑까지 끼고 있어 신원 파악이 어려운 것으로 전해졌다.범행 이후 2주 가까이 시간이 지나면서도 용의자가 잡히지 않자 지역 주민들은 불안감을 호소하고 있다.통영 지역 주민들이 이용하는 온라인 커뮤니티에는 “용의자 아직 안 잡혔냐. 소식을 볼 수도 들을 수도 없으니 참 무섭다”, “범인 잡혔다 소리가 안 나오니 불안하네요” 등의 게시글이 올라오고 있다.