전남광주통합교육청 출범 ‘카운트다운’…“27일부터 업무포털 중단”

광주·전남교육청 통합 시스템으로 전환

양 교육청 출범 후까지 긴급상황반 운영

세줄 요약 전남광주통합특별시교육청이 7월 1일 출범을 앞두고 시스템 전환에 속도를 냈다. 27일 자정부터 나이스·K에듀파인 업무포털이 멈추고, 정부24 제증명 발급도 30일 오후 6시부터 일시 중단된다. 양 교육청은 공동 긴급상황점검반을 꾸려 행정 공백 최소화에 나섰다. 통합교육청 7월 1일 출범 앞두고 전환 준비

업무포털·제증명 서비스 순차 중단 안내

공동 점검반 가동, 행정 공백 최소화 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주와 전남의 교육 행정을 하나로 묶는 ‘전남광주통합특별시교육청’이 오는 7월 1일 역사적인 출범을 앞두고 막바지 전열 정비에 들어갔다.교육 자치사의 획기적인 전환점이 될 이번 통합을 앞두고 양 교육청은 행정 공백을 최소화하고 시스템 안착을 도모하기 위해 가용 역량을 총집결하고 있다.23일 시·도교육청에 따르면 통합교육청 출범에 따른 시스템 전환으로 업무포털 나이스·K에듀파인 운영을 27일 자정부터 7월1일까지 중단한다. 정부24 등 제증명 발급 서비스도 30일 오후 6시부터 7월1일까지 중단한다.아울러 정부24 등을 통한 각종 제증명 발급 서비스 역시 30일 오후 6시부터 내달 1일까지 일시 정지될 예정이어서 일선 현장의 사전 확인이 요구된다.통합 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 미연에 방지하기 위해 양 교육청은 이날부터 내달 10일까지 18일간 ‘공동 긴급상황점검반’을 편성해 운영에 들어갔다.정보시스템, 재정, 총무, 홍보 등 4개 핵심 분야로 구성된 점검반은 시스템 연계 테스트와 예산 이체 준비, 현판 및 공인 교체 등 행정적 제반 사항을 정밀 타격식으로 점검할 방침이다.특히 출범 직전인 30일부터 내달 1일까지는 심야 시간대까지 비상 근무 체제를 유지하며 ‘투 트랙(Two-track)’ 점검에 나선다.김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인은 지난 22일 준비 상황을 직접 진두지휘하며 현장 점검의 고삐를 죄었다.김 당선인은 “향후 일주일은 통합 교육청의 성공적 연착륙을 결정짓는 ‘골든타임’”이라고 규정하며, “단 한 치의 행정 소홀함 없이 정보시스템과 현장 준비 상황을 촘촘히 챙겨 시·도민과 교육 가족의 불편을 최소화하겠다”고 강조했다.40년 교육 자치의 벽을 허물고 하나로 통합되는 이번 전남광주통합특별시교육청의 출범은 단순한 물리적 결합을 넘어, 지역 소멸 위기 대응과 교육 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택으로 풀이된다.