성신여대, 현대차와 손잡고 ‘로봇 빌딩’ 표준화 이끈다

이미지 확대 성신여대 디지털 모빌리티＆로보틱스 연구소가 공동 주관한 ‘로봇 친화 빌딩’ 특별세션 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 성신여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 성신여대 디지털 모빌리티＆로보틱스 연구소가 공동 주관한 ‘로봇 친화 빌딩’ 특별세션 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 성신여대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성신여자대학교 디지털 모빌리티 ＆ 로보틱스 연구소가 현대자동차·기아 로보틱스랩, 글로벌 인증기관 UL Solutions와 함께 ‘로봇 친화 빌딩’을 위한 검증 체계 마련에 나섰다.성신여대는 지난 18일 개최된 ‘2026년도 한국통신학회 하계 종합학술발표회’에서 관련 특별세션을 공동 주관했다고 22일 밝혔다. 이번 행사는 정보통신기술 분야 국내 최대 규모 학술대회로 올해는 로보틱스의 산업적 확장성과 표준화가 핵심 주제로 다뤄졌다.이번 세션에서는 로봇 산업의 신규 블루오션인 ‘로봇 친화 빌딩’을 집중 조망했다. 특히 현대자동차 양재 사옥의 실제 운영 환경에서 진행된 실증·검증 결과를 바탕으로 학계와 산업계가 향후 발전 방향을 심도 있게 분석했다. 성신여대 김준영 연구소장, 현대차 심수민 팀장, UL Solutions 나범석 부문장이 각각 발표자로 참여해 기술적 정의부터 글로벌 표준화 방향성까지 통합적인 솔루션을 제시했다.성신여대 관계자는 “이번 세션은 실제 운영 환경에서 로보틱스 기술이 건축 공간과 어떻게 통합되는지 보여준 사례”라며 “산·학·인증기관이 협력해 로봇 친화 빌딩의 학술적 기반과 글로벌 인증 방향성을 모색하는 의미 있는 자리였다”고 평했다.