‘플라스틱 시대, 이제 졸업해요’

이미지 확대 국내외 17개 시민단체로 구성된 ‘플라스틱 문제를 뿌리 뽑는 연대(플뿌리연대)’ 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 플라스틱 오염 시민 인식 조사 결과 발표 기자회견에서 ‘플라스틱 졸업식’ 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.6.22 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 국내외 17개 시민단체로 구성된 ‘플라스틱 문제를 뿌리 뽑는 연대(플뿌리연대)’ 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 플라스틱 오염 시민 인식 조사 결과 발표 기자회견에서 ‘플라스틱 졸업식’ 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.6.22 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내외 17개 시민단체로 구성된 ‘플라스틱 문제를 뿌리 뽑는 연대(플뿌리연대)’ 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 플라스틱 오염 시민 인식 조사 결과 발표 기자회견에서 ‘플라스틱 졸업식’ 퍼포먼스를 하고 있다.플뿌리연대가 전국 성인 1000명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 83.6%는 플라스틱 오염 문제에 공감했고, 81.3%는 플라스틱 사용을 줄일 의향이 있다고 답했다. 반면 68.7%는 일회용 플라스틱 포장재로만 판매되는 제품 때문에 어쩔 수 없이 플라스틱을 사용한다고 응답했다.연대는 “시민들은 이미 탈플라스틱 사회를 원하고 있지만 정부 정책은 이를 따라가지 못하고 있다”며 실효성 있는 감축 정책 마련을 촉구했다. 이날 참가자들은 학사모를 하늘로 던지며 탈플라스틱 사회로의 전환을 강조했다.