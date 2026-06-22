“야경을 벗 삼아 달려보자”…부산 ‘퇴근길 러닝’ 상설 프로그램화

세줄 요약
- 퇴근길 러닝 교실 정기 운영 결정
- 북항친수공원 야경 속 실습형 진행
- 직장인 대상 저녁 시간대 확대 편성
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북항친수공원 전경. 부산시설공단 제공
부산시설공단은 ‘BISCO 공원클래스 퇴근길 러닝 교실’을 정기 운영한다고 22일 밝혔다.
지난 5월 처음 선보인 BISCO 공원클래스는 도심 공원에서 다양한 여가문화를 배우고 직접 체험할 수 있도록 전문 강사와 함께 진행하는 참여형 프로그램이다.
공단은 추가 개설 요청이 이어지자 보다 많은 시민이 프로그램에 참여할 수 있도록 26일부터 11월까지 매월 넷째 주 금요일 오후 7시부터 9시까지 북항친수공원 일원에서 정기적으로 운영하기로 하고, 회차별 모집 인원도 확대하기로 했다.
퇴근길 러닝 교실은 국가대표 상비군 출신 육상 전문 강사가 러닝 시 유의 사항, 올바른 러닝 자세, 스트레칭 방법 등 러닝 기초 이론을 지도한 뒤, 참가자들이 북항 친수공원의 아름다운 야경을 배경으로 함께 달리며 실습하는 방식으로 진행된다.
특히 직장인들이 퇴근 후 부담 없이 참여할 수 있도록 저녁 시간대에 운영돼 건강한 생활 습관 형성과 건전한 여가문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.
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