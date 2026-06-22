매직컨벤션 26~28일 부산 영화의전당서 열려

세줄 요약 부산시와 부산국제매직페스티벌 조직위원회가 주최하는 매직컨벤션이 26일부터 28일까지 부산 영화의전당에서 열린다. 세계적 마술사들의 갈라쇼와 4개국 23명이 겨루는 국제마술대회, 렉쳐와 체험행사, 버스킹 챔피언십까지 이어진다. 부산 영화의전당서 26~28일 매직컨벤션 개최

갈라쇼·국제마술대회·체험행사 등 다채로운 구성

해운대 구남로 버스킹 챔피언십 무료 관람

이미지 확대 제20회 BIMF 매직 갈라쇼 공연 커튼콜. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제20회 BIMF 매직 갈라쇼 공연 커튼콜. 부산시 제공

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매직 컨벤션이 26일부터 28일까지 부산 영화의전당에서 열린다.부산시와 부산국제매직페스티벌 조직위원회가 주최하는 이번 행사는 매직 갈라쇼, 국제마술대회, 매직 렉쳐, 버스킹 챔피언십을 비롯해 다양한 마술을 체험할 수 있는 부대행사로 진행된다.개막을 알리는 매직 갈라쇼는 세계적인 마술사들의 현란한 공연을 한자리에서 엿볼 기회다. 한국, 프랑스, 대만, 말레이시아 등 국내외 8명의 정상급 마술사가 출연한다.메인 프로그램인 국제마술대회는 신인 마술사 등용문으로 한국, 대만, 일본, 인도네시아 등 4개국에서 23명의 마술사가 본선에 진출했다. 이번 대회는 내년 아시아 마술 챔피언십(FISM ACM) 출전권을 획득할 수 있는 마지막 기회로 치열한 경쟁이 예상된다.축제 대미는 영광의 마무리 무대 위너쇼로서 국제마술대회 및 버스킹 챔피언십 우승자들의 세리머니쇼로 펼쳐진다. 지난해 국제마술대회 스테이지 1위 양재혁 등 세계 무대에 주목받을 차세대 마술사들이 출연해 각자의 독창적인 마술 기법을 선보인다.부대행사는 마술 도구를 직접 보고 구매할 수 있는 딜러 부스, 클로즈업 마술 시연, 다양한 이벤트존 등으로 누구나 즐길 수 있도록 구성됐다.마지막으로 26일부터 27일까지 해운대 구남로에서는 거리 예술가들의 올림픽인 ‘제8회 버스킹 챔피언십’을 무료로 관람할 수 있다.