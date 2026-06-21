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‘하지’ 더위 날리는 한강 수영장

1년 중 낮이 가장 길다는 하지인 21일 서울 성동구 뚝섬 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기고 있다. 서울시는 이달 19일부터 8월 30일까지 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장 등 6개 시설을 운영한다.

홍윤기 기자