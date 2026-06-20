광장 너머 이어지는 연대…김초엽 “내 옆 사람 위한 마음에서 시작”

국제엠네스티 한국지부 유스 페스티벌

김초엽 작가 “관계의 힘이 세상 바꿔”

유스 패널토크서 광장 너머 연대 나눠

참여자 “인권, 홀로 지켜지지 않는것”

이미지 확대 SF 장편소설 ‘지구 끝의 온실’을 쓴 김초엽(왼쪽) 작가가 20일 서울 중구 한국프레스센터 앞에서 열린 국제앰네스티 한국지부의 2026 유스 인권 페스티벌에서 발언하고 있다. 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 SF 장편소설 ‘지구 끝의 온실’을 쓴 김초엽(왼쪽) 작가가 20일 서울 중구 한국프레스센터 앞에서 열린 국제앰네스티 한국지부의 2026 유스 인권 페스티벌에서 발언하고 있다. 반영윤 기자

이미지 확대 김초엽(왼쪽) 작가가 ‘도저히 사랑할 수 없는 세계를 재건하기로 결심한 당신에게’라는 주제의 대담에 임하고 있다. 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 김초엽(왼쪽) 작가가 ‘도저히 사랑할 수 없는 세계를 재건하기로 결심한 당신에게’라는 주제의 대담에 임하고 있다. 반영윤 기자

이미지 확대 한국여성민우회 활동가인 안은미(오른쪽 두 번째)씨가 다양한 지향과 정체성이 모습을 드러낸 광장을 이야기하고 있다. 청소년기후행동 활동가인 김보림(왼쪽)씨, 대전에서 청소년인권 활동을 하는 이준원(왼쪽 두번째)군도 패널토크에 참여했다. 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국여성민우회 활동가인 안은미(오른쪽 두 번째)씨가 다양한 지향과 정체성이 모습을 드러낸 광장을 이야기하고 있다. 청소년기후행동 활동가인 김보림(왼쪽)씨, 대전에서 청소년인권 활동을 하는 이준원(왼쪽 두번째)군도 패널토크에 참여했다. 반영윤 기자

이미지 확대 아르바이트 쉬는 시간을 빌려 행사에 참여한 대학생 박정재씨가 꾸민 응원봉에 “꺼지지 않는 불씨 그것은 인권”이라고 적혀 있다. 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 아르바이트 쉬는 시간을 빌려 행사에 참여한 대학생 박정재씨가 꾸민 응원봉에 “꺼지지 않는 불씨 그것은 인권”이라고 적혀 있다. 반영윤 기자

세줄 요약 김초엽 작가는 국제앰네스티 유스 인권 페스티벌에서 세상을 바꾸는 동기가 거창한 결심이 아니라 내 옆 사람을 위한 마음에서 출발한다고 말했다. 그는 연대가 지속되려면 조직의 힘과 분노를 적절히 다루는 방식이 필요하다고 했다. 김초엽, 연대의 출발은 옆 사람을 위한 마음 강조

지속적 연대 위해 조직과 분노 조절 필요 주장

청소년·청년 활동가들, 광장 이후 과제와 일상 논의

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“세계를 사랑하지 않더라도, 세상이 조금이나마 나아졌으면 하는 마음은 결국 내 바로 옆 사람을 위해서가 아닐까요.”김초엽(33) 작가는 20일 서울 중구 한국프레스센터 앞에서 열린 국제앰네스티 한국지부의 2026 유스 인권 페스티벌에서 “세계를 바꾸는 동기가 반드시 거창한 결심에서 비롯되는 것은 아니”라고 했다. 모두를 향한 사랑이나 선의보다, 가까운 사람이 겪는 고통을 더는 외면할 수 없다는 감각이 사람들을 광장으로 이끌기도 한다는 것이다.김 작가의 장편소설 ‘지구 끝의 온실’도 관계의 힘을 그려냈다. 유독성 먼지 ‘더스트’로 폐허가 된 세계에서 살아남은 사람들은 인류를 구하겠다는 대의보다, 서로에게 남긴 약속을 붙들며 회복의 가능성을 이어간다. 작가는 작은 약속들과 그것을 잊지 않으려는 마음이 무너진 세계를 다시 움직이게 하는 과정을 그려냈다.다만 김 작가는 가까운 사람을 향한 마음만으로는 연대가 오래 지속되기는 어렵다고 봤다. ‘광장 너머의 연대: 응원봉들의 안부를 묻다’라는 주제로 진행된 이날 페스티벌에서 김 작가는 개인 간 연대가 한때의 열기로 끝나지 않으려면 조직의 힘이 필요하다고 했다. 개인의 활동은 각자의 감정과 상황에 따라 흔들릴 수 있지만, 단체와 전문 활동가는 문제를 계속 붙들고 사람들을 다시 모아 다음 행동으로 이어갈 수 있다는 것이다. 김 작가는 “전문적으로 활동하시는 분들에게는 시스템이 있고, 조직이 있다는 건 그렇게 쉽게 무너지지 않는다는 것”이라고 말했다.연대의 지속 가능성을 위해서는 분노를 다루는 방식도 중요하다고 했다. 김 작가는 “분노는 사람들이 나가게 만들고, 시위하게 만들고, 활동하게 하는 중요한 동력”이라면서도 “분노를 적재적소에 쓰지 않으면 우리 편이 될 수 있는 사람끼리 싸우기도 하고, 그것 때문에 내가 망가지기도 한다”고 말했다.젠더 정의, 청소년 인권, 기후정의 분야에서 활동하는 10대부터 30대까지 유스 활동가들이 참여하는 패널토크도 열렸다.한국여성민우회 활동가인 안은미(25)씨는 다양한 지향과 정체성이 광장에 모습을 드러내기 시작한 점을 짚었다. 안씨는 “내가 좋아하는 것들, 나를 구성하는 것이 정치와 분리돼 있지 않다는 것을 많은 사람들이 알아가고 있다”며 “응원봉과 깃발, 케이팝 음악 등이 집회에서 각자의 정체성과 지향을 드러내는 방식이 됐다”고 했다. 논바이너리·트랜스젠더 시민들이 자신의 정체성을 드러내며 발언하는 장면이 늘어난 점도 변화로 꼽았다.대전에서 청소년인권 활동을 하는 이준원(15)군은 광장 이후에도 청소년의 일상은 크게 달라지지 않았다고 했다. 이군은 “청소년이 광장에 나올 때는 기특하다고 말하더니, 탄핵 이후 학생인권조례 같은 청소년 의제에는 되레 정치적 관심이 사그라들었다”고 꼬집었다.청소년기후행동 활동가인 김보림(33)씨는 광장의 경험이 시민의 힘을 확인하게 했지만, 일상으로 돌아온 뒤에는 기후위기 같은 의제가 다시 밀려나는 어려움도 있다고 말했다. 김씨는 “기후위기 대응에서도 시민들이 공론장에서 더 과감한 대책을 요구하더라도 최종 결정권은 여전히 소수 정치인과 전문가에게 집중돼 있다”며 “시민의 목소리가 실제 정책으로 이어지는 통로가 필요하다”고 강조했다.행사장에서는 ‘응꾸’(응원봉 꾸미기), 책갈피 비즈 만들기, 광장 인생네컷 등 시민 참여형 체험 프로그램이 진행됐다. 아르바이트 쉬는 시간을 빌려 행사에 참여한 대학생 박정재(20)씨는 “인권은 개인 혼자서는 지켜지지 않는 것”이라며 “필요한 목소리가 광장에서 나오도록 끝까지 연대할 것”이라고 했다.이번 행사는 지난해 광장에서의 연대를 경험한 청소년·청년과 시민들이 각자의 일상에서 인권과 연대를 어떻게 이어갈 수 있을지 함께 고민하고 이야기하기 위해 마련됐다. 이날 행사에선 활동가들의 소진을 예방하기 위한 국제앰네스티 유스 활동가의 웰빙 워크북 ‘변화의 물결을 일으키며 휩쓸리지 않는 법’도 소개됐다.