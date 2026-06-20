“비행기 못 구해 병원도 못 간다”… 위성곤 당선인 ‘도민 우선 좌석제’ 제안

위 당선인, 제주~육지 노선 좌석난에 항공업계와 긴급 간담회

“항공은 생존과 직결된 필수 교통수단” 도민우선 좌석제 제안

유럽처럼 출발 72시간 전까지 좌석 10~20% 우선 예약 제시

이미지 확대 위성곤 제주특별자치도지사 당선인은 19일 제주국제공항에서 한국공항공사와 항공사 관계자들이 참석한 가운데 제주 기점 국내선 공급좌석 관련 현안을 논의했다. 위성곤 제주도지사 당선인 인수위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 위성곤 제주특별자치도지사 당선인은 19일 제주국제공항에서 한국공항공사와 항공사 관계자들이 참석한 가운데 제주 기점 국내선 공급좌석 관련 현안을 논의했다. 위성곤 제주도지사 당선인 인수위원회 제공

세줄 요약 위성곤 제주도지사 당선인이 제주국제공항에서 항공사들과 간담회를 열고, 좌석 부족으로 도민이 병원·학업·취업 일정에 차질을 겪는 문제를 논의했다. 출발 72시간 전까지 일부 좌석을 도민에게 우선 배정하는 제도 도입을 제안했다. 제주 국내선 좌석 부족으로 도민 불편 심화

위성곤 당선인, 도민 우선 좌석제 도입 제안

항공사들, 실효성 검토와 협의 의사 표명

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제주를 오가는 국내선 항공 좌석 부족 현상이 이어지면서 도민들의 불편이 커지는 가운데 위성곤 제주도지사 당선인이 항공업계와 만나 도민 이동권 보장 대책 마련에 나섰다.위 당선인은 특히 제주도민의 항공 이동권 보장을 위해 출발 72시간 전까지 항공기 좌석의 일부를 도민에게 우선 배정하는 ‘도민 우선 좌석제’ 도입을 제안했다.위 당선인은 19일 제주국제공항에서 한국공항공사 제주공항과 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 이스타항공 등 항공사 관계자들과 간담회를 열고 제주 기점 국내선 공급 좌석 부족 문제를 논의했다고 20일 밝혔다.이날 위 당선인은 유럽 일부 도서지역 사례를 언급하며 출발 72시간 전까지 전체 좌석의 10~20%를 지역 주민에게 우선 예약할 수 있도록 하는 방안을 제시했다. 항공편 부족으로 정작 제주도민들이 항공권을 구하지 못하는 상황을 개선하자는 취지다.그는 “최근 제주 노선 항공편 부족으로 도민들의 불편과 우려가 매우 큰 상황”이라며 “항공권을 구하지 못해 중요한 일정에 차질을 빚고, 높은 항공요금 부담 때문에 이동 자체를 망설이는 일이 현실이 되고 있다”고 말했다.이어 “병원 진료를 위해, 학업과 취업을 위해, 가족을 만나기 위해 비행기를 이용해야 하는 도민들에게 항공편 부족은 단순한 생활 불편을 넘어 기회의 제약”이라며 “관광객 감소로 이어질 경우 자영업자와 소상공인 등 제주 경제에도 영향을 미치게 된다”고 지적했다.특히 “제주도민에게 항공은 선택이 아니라 생존과 직결된 필수 교통수단”이라며 “도민 이동권 보장을 위한 대책 마련이 필요하다”고 강조했다.도에 따르면 올해 4월 이후 제주 기점 국내선 공급 좌석이 감소하면서 도민들이 항공권 예매에 어려움을 겪고 있다. 도는 국제선 운항 확대와 고유가, 중동 정세 불안 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.위 당선인은 “모든 부담을 항공사에만 요구할 생각은 없다”며 “어려운 경영 환경 속에서도 도민 이동권 보장을 위한 해법을 함께 찾아야 한다”고 말했다.이에 대해 항공사 관계자들은 취지에 공감하며 본사와 협의를 통해 실효성 있는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 아울러 수행여행 등 학단 승객들의 예약이 7~8개월 전 이뤄지기 때문에 항공스케줄 편성 시 슬롯 및 중·대형 항공기 투입 조정이 가능할 수 있다는 의견도 제시했다.항공업계는 오는 7월부터 중동 전쟁 이전 수준으로 운항 편수가 늘어날 예정이어서 항공 좌석난 해소에 도움이 될 것으로 전망했다.