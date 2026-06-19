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경기 지방선거 소청 96건…4년 전보다 19배 급증

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-06-19 17:55
수정 2026-06-19 17:55
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투표용지 부족·개표 오류 여파 선거 불신 확산
전국 소청도 350건…직전 지방선거보다 7.7배 늘어

지난 6.3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족과 개표 오류 논란 등의 영향으로 경기도에서 선거 결과에 불복하는 소청이 4년 전보다 19배 넘게 급증했다.

19일 경기도선거관리위원회에 따르면 소청 접수 마감 결과 당선 무효 2건, 선거 무효 94건 등 모두 96건의 소청이 접수됐다. 이는 2022년 제8회 지방선거 당시 접수된 5건보다 19.2배 늘어난 수치다.

중앙선관위에도 전국적으로 모두 350건의 소청이 접수돼 직전 지방선거(45건)보다 7.7배 증가했다.

선관위는 접수된 소청에 대해 60일 이내 인용 여부를 결정하며, 인용될 경우 해당 선거는 무효가 된다. 기각되면 신청인은 대법원에 선거소송을 제기할 수 있다.

한상봉 기자
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